Tatilde sanal tuzaklara düşmeyin!

Seyahat dolandırıcılarının bir adım önünde olun... Sahte kiralık ev tuzağına düşmeyin!İSTANBUL (İGFA) - Hafta sonu izin günleri ve Kurban Bayramı ile birlikte 9 güne uzayacak tatil dönemi için planlar yapıldı.

Havaların iyiden ısınması, okulların tatil olması ve üniversite sınavlarının da bitmesiyle birlikte tatil dört gözle beklenirken, internet dolandırıcılıklarına karşı uyanık olmakta da fayda var.

Siber güvenlik şirketi ESET internette karşılaşabileceğiniz dolandırıcılıklara yönelik uyarılarını paylaştı.

Sahte ücretsiz seyahatlerden sahte kiralık evlere kadar hem seyahatlerinizden önce hem de seyahatleriniz sırasında karşılaşabileceğiniz bazı tehditleri sıraladı.

Seyahat dolandırıcılığı, siber suçlular için en büyük para kazanma yollarından biri. 2022 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 62.400'ün üzerinde mağduriyet bildirimi yapıldı. Mağdur başına ortalama 129 $ kayıpla, o yıl toplam 104 milyon $ farkında olmadan dolandırıcılara teslim edildi. Üstelik bu sadece bildirilen vakalar.

Uzmanlar, yükselen hayat pahalılığı ile, pazarlık peşinde koşan tatilcilerin bu tür dolandırıcılıklara karşı daha da hassas olacağına inanıyor.

YOLCULARI AVLAYAN YAYGIN TEHDİT

Dolandırıcılık raporlama merkezi Action Fraud tarafından hazırlanan yeni bir rapor, geçtiğimiz mali yılda sadece Birleşik Krallık'ta 15 milyon Sterlin'in üzerinde kayıp yaşandığını ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttığını ortaya koyuyor. Dolandırıcılar bu yolla sahte internet siteleri kurarak, bu siteler ve sosyal medyadaki sahte reklamlar yayımlayarak, bazen ödeme yapmak için yasal olmayan yollardan ele geçirilmiş ödüller veya çalıntı kuponlar kullanarak daha ucuz fırsatlar sunuyorlar.

TATİL SEZONUNDA NASIL GÜVENDE KALINIR?

Bu tür senaryolardan uzak durmak için yapılabilecek pek çok şey var...

Araştırmanızı yapın: başkalarının dolandırılıp dolandırılmadığını görmek için seyahat şirketlerini, otelleri, kiralama şirketlerini ve seyahat acentelerini internetten kontrol edin. İstenmeyen iletişimlere asla yanıt vermeyin. Bir reklam gördüyseniz ve merak ediyorsanız, kuruluşla doğrudan iletişime geçin ve asla e-postadaki/metindeki/reklamdaki iletişim bilgilerini kullanmayın. Havale, hediye kartı, kripto para veya Cash App gibi para uygulamaları ile ödeme yapmayın çünkü bunlar alıcı için hiçbir koruma sağlamaz. Para bir kez gitti mi, gitmiştir. Sahte bir siteye işaret eden yazım hataları olmadığından emin olmak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitenin URL'sini kontrol edin. Uçak biletlerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp riskini azaltmak için bir satıcının ATOL korumalı olup olmadığını iki kez kontrol edin. Dikkatli olun: Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, genellikle gerçek değildir. Çok indirimli tatil ve biletler sunan karanlık web sitelerine aldanmayın. Sanal özel ağ (VPN) olmadan halka açık Wi-Fi kullanmayın ve dışarıda halka açık şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.