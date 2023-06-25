Son Dakika

Tatilde sanal tuzaklara düşmeyin!

GÜNDEM 25.06.2023, 16:10
Tatilde sanal tuzaklara düşmeyin!

Seyahat dolandırıcılarının bir adım önünde olun... Sahte kiralık ev tuzağına düşmeyin!İSTANBUL (İGFA) - Hafta sonu izin günleri ve Kurban Bayramı ile birlikte 9 güne uzayacak tatil dönemi için planlar yapıldı.

Havaların iyiden ısınması, okulların tatil olması ve üniversite sınavlarının da bitmesiyle birlikte tatil dört gözle beklenirken, internet dolandırıcılıklarına karşı uyanık olmakta da fayda var.

Siber güvenlik şirketi ESET internette karşılaşabileceğiniz dolandırıcılıklara yönelik uyarılarını paylaştı.

Sahte ücretsiz seyahatlerden sahte kiralık evlere kadar hem seyahatlerinizden önce hem de seyahatleriniz sırasında karşılaşabileceğiniz bazı tehditleri sıraladı.

Seyahat dolandırıcılığı, siber suçlular için en büyük para kazanma yollarından biri. 2022 yılında ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) 62.400'ün üzerinde mağduriyet bildirimi yapıldı. Mağdur başına ortalama 129 $ kayıpla, o yıl toplam 104 milyon $ farkında olmadan dolandırıcılara teslim edildi. Üstelik bu sadece bildirilen vakalar.

Uzmanlar, yükselen hayat pahalılığı ile, pazarlık peşinde koşan tatilcilerin bu tür dolandırıcılıklara karşı daha da hassas olacağına inanıyor.

YOLCULARI AVLAYAN YAYGIN TEHDİT

Dolandırıcılık raporlama merkezi Action Fraud tarafından hazırlanan yeni bir rapor, geçtiğimiz mali yılda sadece Birleşik Krallık'ta 15 milyon Sterlin'in üzerinde kayıp yaşandığını ve bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 41 oranında arttığını ortaya koyuyor. Dolandırıcılar bu yolla sahte internet siteleri kurarak, bu siteler ve sosyal medyadaki sahte reklamlar yayımlayarak, bazen ödeme yapmak için yasal olmayan yollardan ele geçirilmiş ödüller veya çalıntı kuponlar kullanarak daha ucuz fırsatlar sunuyorlar.

TATİL SEZONUNDA NASIL GÜVENDE KALINIR?

Bu tür senaryolardan uzak durmak için yapılabilecek pek çok şey var...

    Araştırmanızı yapın: başkalarının dolandırılıp dolandırılmadığını görmek için seyahat şirketlerini, otelleri, kiralama şirketlerini ve seyahat acentelerini internetten kontrol edin.     İstenmeyen iletişimlere asla yanıt vermeyin. Bir reklam gördüyseniz ve merak ediyorsanız, kuruluşla doğrudan iletişime geçin ve asla e-postadaki/metindeki/reklamdaki iletişim bilgilerini kullanmayın.     Havale, hediye kartı, kripto para veya Cash App gibi para uygulamaları ile ödeme yapmayın çünkü bunlar alıcı için hiçbir koruma sağlamaz. Para bir kez gitti mi, gitmiştir.     Sahte bir siteye işaret eden yazım hataları olmadığından emin olmak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir sitenin URL'sini kontrol edin.     Uçak biletlerinden kaynaklanan herhangi bir kayıp riskini azaltmak için bir satıcının ATOL korumalı olup olmadığını iki kez kontrol edin.     Dikkatli olun: Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, genellikle gerçek değildir.     Çok indirimli tatil ve biletler sunan karanlık web sitelerine aldanmayın.     Sanal özel ağ (VPN) olmadan halka açık Wi-Fi kullanmayın ve dışarıda halka açık şarj istasyonlarını kullanmaktan kaçının.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25