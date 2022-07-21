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Tatilde 'hava'dan yolculuğu tercih ettik

GÜNDEM 21.07.2022, 12:47
Tatilde 'hava'dan yolculuğu tercih ettik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini belirterek, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından 3 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı.

8-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini kaydetti.

Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğunun yaşandığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, iİç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat ettiğini söyledi.

İSTANBULDA 3 MİLYONDAN FAZLA YOLCU UÇAKLA SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 3 bin 617, dış hatlarda 9 bin 764 olmak üzere toplam 13 bin 381uçak trafiğinin gerçekleştiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "'Kimse oradan uçmaz' denilen İstanbul Havalimanında; yolcu trafiği, iç hatlarda 562 bin 435, dış hatlarda 1 milyon 597 bin oldu. Toplamda ise 2 milyon 159 bin yolcu İstanbul Havalimanını tercih etti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında; iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 2 bin 817, dış hatlarda 3 bin 5, toplamda ise 5 bin 822 oldu. Yolcu trafiği, iç hatlarda 472 bin 368, dış hatlarda 461 bin 169, toplamda ise 933 bin 537 olarak gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANINDA 24 BİN 364 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Bin 824 uçak trafiğinin gerçekleştiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nın, toplam 249 bin 324 yolcuya hizmet verildiğine işaret eden Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Havalimanında da toplamda 141 bin 485 yolcunun seyahat ettiğini söyledi. Gaziantep Havalimanında 64 bin 389, Kayseri Havalimanında 81 bin 856 yolcunun uçakla yolculuk yaptığını aktaran Karaismailoğlu, bu yıl hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanında 24 bin 364 yolcuya, Tokat Havalimanında da 3 bin 474 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinde rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanında ise iç hat yolcu sayısının 190 bin 789, dış hat yolcu sayısının 1 milyon 477 bin olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, toplamda 1 milyon 668 bin yolcunun seyahat ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, İzmir Adnan Menderes Havalimanında 324 bin 700, Muğla Dalaman Havalimanında 259 bin 296, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 226 bin 355 yolcu trafiği gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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