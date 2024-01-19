Tatilde dijital bağımlılığa karşı kitap okuma tavsiyesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle düzenlenen karne dağıtım törenlerine katılarak öğrencilerin sevinçlerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.

Bakan Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulunda düzenlenen törende karne alan çocuklarla sınıflarında bir araya gelip okul sırasına oturarak sohbet etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bakan Tekin, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre, Bakan Tekin, karne dağıtımı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin sona erdiğini, 19 milyona yakın öğrencinin yaklaşık 76 bin kurumda son gün heyecanı yaşadığını söyledi.

Eğitim öğretim sürecinin mümkün olduğunca sağlıklı yürütüldüğünü dile getiren Tekin, tatilde dijital bağımlılığa karşı kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Hem temel eğitimde, hem ortaöğretimde gençlerin bu tür sosyal etkinlere yönelmesini, bunun toplumsal yaşamın içinde olmasını arzu ettiklerini anlatan Bakan Tekin, bunun için yönetmeliklerde değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, öğrencilerin okuma arzularının gelişmesini istediklerini belirterek, çocuklara iki haftalık tatili mümkün olduğunca okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.