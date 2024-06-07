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Tatil planlamaları başladı... Google Trendler’de öne çıkanlar

Kurban Bayramı ve yaz dönemi yaklaşırken seyahat planları da yapılmaya başlandı Google Trendler’e göre Mayıs'ta yurt içi uçak bileti kategorisindeki aramalar geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’lik büyüme gösterirken, seyahatseverlerin yurt içi favori destinasyonları sırasıyla Antalya, Bodrum, Fethiye, Alanya ve Marmaris oldu

GÜNDEM 07.06.2024, 12:50
Tatil planlamaları başladı... Google Trendler’de öne çıkanlar

Kurban Bayramı ve yaz dönemi yaklaşırken seyahat planları da yapılmaya başlandı. Google Trendler’e göre Mayıs'ta yurt içi uçak bileti kategorisindeki aramalar geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’lik büyüme gösterirken, seyahatseverlerin yurt içi favori destinasyonları sırasıyla Antalya, Bodrum, Fethiye, Alanya ve Marmaris oldu.İSTANBUL (İGFA) - Belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışının hesaplanmasıyla ortaya çıkan Google Trendler, yaz aylarına yaklaştığımız bu günlerde en çok merak edilenleri ve en çok arananları gözler önüne serdi. ,

Mayıs’ın ilk yarısı itibariyle otobüs bileti aramalarındaki talep geçen seneyle benzer seviyelerde ilerlerken, yurt içi uçak bileti kategorisindeki yüzde 20’lik büyüme dikkat çekti.

Yurt içi seyahatseverlerin yaz yaklaşırken favori destinasyonları sırasıyla Antalya, Bodrum, Fethiye, Alanya ve Marmaris oldu.

Şehir otellerinin yükselmesiyle beraber nisan ayında yurt içi destinasyon aramaları yüzde 41 artarken, gezilecek yerler ve yapılacak şeylerle ilgili aramalar yüzde 69 artış gösterdi. Kurban Bayramı’na yaklaşırken Fethiye ve Marmaris gibi destinasyonlar bu dönemde Ramazan Bayramı’na göre yükseliş gösteterek en çok aranan aramalar arasında yer almaya başladılar. Özellikle Fethiye mayıs ayının ilk iki haftası itibariyle yüzde 30’u aşan yıllık bazda arama artışı yaşadı.

KÜLTÜR TURU, OTEL TATİLİ VE YUNAN ADALARINA OLAN İLGİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Google Trendler’e göre kullanıcıların son dönemde yaptığı aramalar bu yaz döneminin trendlerine de ışık tuttu.

Bu yıl başlayan Yunan adalarına vizesiz seyahat imkanıyla beraber Yunan adalarına olan ilgi büyük artış gösterdi. Sakız Adası, Midilli Adası, Kos, Rodos ve Mykonos nisan ayında en çok aranan Yunan adaları destinasyonları oldu. Bir diğer trend ise kültür turu aramalarıyla oluştu. Kültür turu kategorisinin de kayda değer artış yaşadığı bu dönemde, yurt içi tur destinasyonları içerisinde Karadeniz Bölgesi ve Mardin ile Gaziantep’in başını çektiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi ilk iki sırayı alırken, yurt dışında hem otobüs hem de uçakla ulaşım imkanı sağlayan Balkanlar zirvede yer aldı.

Pandemi ile beraber çok ciddi talep gören villa turizmine yönelik aramaların da doygunluğa ulaştığı görüldü. Mayısın ilk haftası itibariyle geçen senenin sadece yüzde 3 üzerinde aranarak yıllık büyümeler bazında otel kategorisinin altında kalmaya devam etti. Yaz dönemi boyunca da otel tatilinin gücünü korumaya devam edeceği öngörülüyor.

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