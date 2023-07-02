Tatil göçünde dönüş sürüyor!

9 günlük bayram tatili bugün sona eriyor. 4 günlük Kurban Bayramı'nı da fırsat bilerek tatil beldelerine akın edenler 3 Temmuz itibariyle mesaiye başlayacak. Büyük bayram göçünde dün itibariyle başlayan dönüş yolculuğu bugün de sürüyor. Peki trafikte son durum ne?ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu dolayısıyla yollarda dün başlayan araç yoğunluğu bugün de sürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yol durumu ve kapalı yollar şöyle:

1 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NEDENİYLE 24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 00:00'DAN (CUMA GÜNÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜNE BAĞLAYAN GECE) 3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 07:00'A KADAR KGM TARAFINDAN İŞLETİLEN OTOYOLLAR İLE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZDİR. 2 Sakarya-Düzce yolunun 12.km.sinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. 3 Manisa-Turgutlu yolunun 7.km.sinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 4 Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. 5 Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. 6 TAG Otoyolunun Toprakkale Kavşağı-Osmaniye Kavşağı Kesimi 4-7.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. 7 Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65.km.leri arasında kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 8 Havza-Merzifon yolunun 1-6 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. 9 Gümüşhane-Bayburt İl sınırı-Bayburt yolunun 15-24.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak servis yolundan sağlanmaktadır. 10 İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36.kmleri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.