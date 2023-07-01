Tatil dönüşü başladı... Sürücüler aman dikkat!

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.ANKARA (İGFA) - Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Ekipler, "Bayram dönüşünde hem sevdiklerimiz hem de kendi can güvenliğimiz için yorgun, uykusuz araç kullanmayalım" çağrısında bulundu.

Kurban Bayramı'nın son gününde kara yolunun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk gözlenirken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun arttığı bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: BAYRAM ACISI YAŞATMAYIN

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. “SAĞ SALİM VARDIK” telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın İhtiyacınız olduğu anda 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİMİZİ arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1675078723635126276