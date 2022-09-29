'Tarzan' yangınların sebebini tespit edecek!

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitilen ‘Tarzan’ isimli köpek, Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki tek yangın tespit köpeği olarak göreve başladı. Tarzan, Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi’nde meydana gelen orman yangının çıkış sebebinin tespiti için aktif olarak rol aldı.MANİSA (İGFA) - Pati dostu belediye olma yolunda önemli adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki tek yangın tespit köpeğini yetiştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan ‘Tarzan’ isimli patili dostumuz, Yunusemre ilçesine bağlı Şamar Mahallesi’nde meydana gelen orman yangının çıkış sebebinin tespiti için aktif olarak rol aldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru gözetiminde yangın bölgesinde arama tarama faaliyeti yapan Tarzan’ın, yangının kundaklama ya da sabotaj olup olmadığı noktasında tespit yaptığı belirtildi.

Koku ve zorlu arazi şartlarına uyumluluk eğitimlerini tamamlayan yangın tespit köpeği Tarzan’ı, yanıcı maddenin bulunduğu yeri rahatlıkla tespit edebilecek şekilde eğittiklerini belirten Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, “Tarzan, Türkiye’nin yerel yönetimlerde tek yangın tespit köpeği olma özelliği taşıyor. Yangınların kundaklama ya da sabotaj olup olmadığını tespit edebiliyor. Hidrokarbona duyarlı. Arazi yangınları, ev yangınları ve araç yangınlarında aktif olarak rol alacak” dedi.

İsmini doğa aşığı Manisa Tarzanı'ndan alan yangın tespit köpeğinin kendileri için önemli bir çalışma arkadaşı olacağını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, “Öncelikle Şamar Mahallemizde meydana gelen orman yangını nedeniyle hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman ekipleriyle birlikte hızla müdahale ederek, yangını büyümeden önledik. Yangın sonrası çıkış sebeplerinin tespiti noktasında akıllı dostumuz Tarzan, bizlere önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.