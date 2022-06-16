Tartışmalı uçaklar bakımdan geçti, göreve hazır

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, orman yangınlarında kullanılan uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Uçuşa elverişli 6 uçaktan 3'ünün bakımı tamamlandı. Bir uçağın bakımıda son aşamada. Geri kalan uçaklar da en geç önümüzdeki yıl hazır hale gelecek.ANKARA (İGFA) - THK Genel Başkanlığı, orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan uçakların bakımlarının sona geldiğini belirtti.

THK'na ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4'ünün bakım ihtiyacı TUSAŞ ile yapılan işbirliği kapsamında bir yılı aşkın çalışmanın sonunda nihai aşamaya geldiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 9 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağından uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4'ünün bakımlarının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandığını duyurdu. 3'ünün bakımlarının tamamlandığını belirten THK, bir uçağın da bakımının son aşamasında, 2 adet uçağın bakımının da bir yandan devam edeceği ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale geleceği kaydedildi.