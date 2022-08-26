Tarkan'dan Gülşen'e destek!
Ünlü sanatçı Tarkan, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - #gülşenserbestbırakılsın etiketiyle sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, "Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin iki yüzlülüğünü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içinde kalıyoruz" dedi.
"Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor" ifadelerini kullanan Tarkan, paylaşımında, "Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı" yorumunda bulundu.
https://twitter.com/tarkan/status/1563122069000245250
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