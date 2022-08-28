Tarın ve hayvancılığa Kayseri'den 'büyük' destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Ödül Töreni’ne katılarak, başarı gösteren firmalara ödüllerini verdi. Büyükkılıç, 2022 yılında tarım ve hayvancılıktaki destek hedeflerinin 100 milyon TL olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri’deki bir otelde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, firma temsilcileri ile iş dünyasından davetliler katıldı.

“İŞ BİRLİĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLİYORUZ”

ASHİB’in ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de iş birliğinin en güzel örneğini sergilediklerini ifade ederek, “Kayseri’miz, takdir edersiniz bir endüstri ve ticaret şehri olarak bilinir. Ama bunun yanında Kayseri’yi tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkarma yolunda çalışmalarımızı mutlaka sürdürmeliyiz, üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yolunda da irade göstermeliyiz. Kayseri biliyorsunuz yüzde 40’a yakın mera alanı olan bir tarım boyutuyla da ön plana çıkmakta. Bizim amacımız bu meralarla ilgili hayvancılık alanda gerekli çalışmaları ön plana çıkarmak. Tabi tarımla ilgili yapılacak çalışmalar da bizim için önem arz etmektedir. Bu yönde de gerek yerel yönetim olarak gerekse hükümetimizin Tarım İl Müdürlüğü üzerinden yaptığı çalışmalar ile teşvik edici, yüreklendirici ve destek verici gayretlerimizi de sürdürmekteyiz. İş birliğimizin de en güzel örneğini sergiliyoruz” diye konuştu.

“2022 YILINDA TARIM VE HAYVANCILIKTAKİ HEDEFİMİZ 100 MİLYON TL’LİK DESTEK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık konusunda 2021 yılında 60 milyon TL’lik destek sağladıklarını, 2022 yılında ise hedeflerinin 100 milyon TL olduğunu ifade ederek şunları paylaştı:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında hedefimiz 100 milyon TL’lik destek sağlamak. Bu desteğimizi de verirken hiç bir zaman vatandaşımıza bir baskı uygulayıp, onlara şunu getireceksin, bunu götüreceksin demek yok. Sadece üretmesi sizden, destek bizden mantığı içerisinde hareket etmek. Bu desteklerimiz malumunuz gerek yem bitkileri ile ilgili olsun, gerekse ekilecek bitkilerle, gıdalarla ilgili olsun ya da hayvancılıkla ilgili olsun. Ya da bu alanda yapılacak olan lojistik desteklerle, makine alanında, sulama alanında yaptığımız çalışmalar ile. Geçen sene de 60 milyon TL bir yatırım yapmak suretiyle bu çalışmalarımızı sürdürmüş idik. Önümüzdeki sene inşallah daha da ileri noktalara taşıyacak gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

“ÜRETEN OLMAK GÜZEL BİR DUYGU”

Üreten olmanın güzel bir duygu olduğunu ve bir ürün ortaya koymanın kendileri için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Zaman zaman Kayseri’mizin bir deniz bölgesi olmamasına rağmen elbette ki denizde üretilecek balıkla ilgili Kayseri’mizde şu kadar yavru balık, şu kadar balık üretiliyor, ihraç ediliyor denildiğinde adeta insanlar hayretle karşılıyor. Bir deniz var bu deniz malumunuz Kızılırmak Yamula barajı başta olmak üzere 60 kilometre olan bir barajımız. İşte biz bu barajımızı hem enerjide HES’te hem sulamada, hem de balıkla ilgili çalışmalarda değerlendirmekteyiz. Bu yönde de Tarım İl Müdürlüğü’müzle iş birliği içerisindeyiz. Üreten olmak güzel bir duygu. Sonuçta bir ürün ortaya çıkarmak bizim olmazsa olmazımız. Malumunuz ayrıca 3 tane organize sanayimiz, bir serbest bölgemiz, yeni bir organize sanayimiz ve en önemlisi yeni bir sera organize bölgemiz hataya geçirmek suretiyle organize sanayiyi hem genişletme hem de sayıyı arttırma yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bin 800 civarında fabrikamız ile Kayseri’mizin sanayi alanındaki yaptığı çalışmalar ve ihracatta tabi ki 3 miyar 609 milyon dolarlık geçen seneki ihracatımız ile öne çıkan Kayseri’miz ilk bin içerisinde de 31 tane kuruluşu ile kendisinde söz ettirmektedir. Bunlar yeter mi yetmez. Bu alanda biz varız demek durumundayız ve ne gerekiyorsa yerel yönetimler olarak, valilik olarak, Tarım İl Müdürlüğü olarak bu konuda yapacağımız çalışmalara destek vermeliyiz” dedi.

BÜYÜKKILIÇ FİRMALARI TEBRİK EDEREK ONLARA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Kayseri’deki hayvansal üretim ile ilgili bilgiler de paylaşan Büyükkılıç, ödül alan firmaları tebrik ederek teşekkürlerini iletti. Büyükkılıç, “Yumurta konusundaki çalışmaları biliyorum. Yumurta konusunda da iyi bir noktadayız. Ama bunu da daha iyi noktalara taşıyacak gayretlerimizin olmasının da olmazsa olmaz olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. Süt ürünleri ile ilgili çalışmalarda da her türlü desteği veriyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları yapmaktayız. Ben Kayseri’mize böyle önemli ve anlamlı bir çalışma yapıldığı için değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabi ödül alan üreticilerimiz takdir ediyor, teşekkür ediyor ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Konuşmasının sonunda büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını ise en az yaşatan bir şehir olarak vatandaşlara layık olmaya çalıştıklarını kaydeden Büyükkılıç şunları aktardı:

“Gerek pandemi nedeniyle, gerekse son süreçte komşularımızda olan savaş nedeniyle hepimiz anladık ki kendi kendimize yeten şehir, kendi kendimize en azından yeten ülke olma yönünde mutlaka gayret göstermeliyiz diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi bizleri yüreklendiren, bizleri teşvik eden ve bu alanda kendisi ile yol arkadaşı olmaktan, birlikte hareket etmekten onur duyduğumuz yaklaşım ile kendilerini de buradan saygı ile selamlıyor, onun öğretileri ile yol göstericiliği anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyor, yaşanabilir bir şehir, büyükşehirlerin konforu olan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak sizlere layık olmaya çalışıyoruz.”

“SU ÜRÜNLERİ KONUSUNDA GÜZEL BİR TESİSE İHTİYAÇ VAR”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise ihracat yapmanın, üretmenin ülkemizi daha iyi hale getirmenin mücadelesi olduğunu ifade ederek, bu işi seferberlik ruhu ile yapmaya çalıştıklarını söyledi. Kayseri'de su ürünleri ile ilgili güzel şeyler yapıldığını ifade eden Çiçek, kentte bu noktada güzel bir tesise ihtiyaç olduğunu dile getirerek, kendilerinin destek vereceğini ve hayata geçirmeye çalışacaklarını paylaştı.

“KAYSERİ, İŞ DÜNYASININ KALBİNİN ATTIĞI EN ÖNEMLİ KENTLERDEN BİRİ”

Konuşmasında Kayseri'yi iş dünyasının kalbinin attığı en önemli kentlerden biri olarak niteleyen Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz da, Kayseri'nin özelliklerine ve kendine özgü değerlerine ilişkin bilgiler vererek markalaşmanın önemine dikkat çekti. Yamanyılmaz, ülkedeki su hayvansal mamulleri ihracatlarına da değinerek, 2021 yılında 3.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ödül töreninde Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Çiçek, başarı gösteren firma yetkililerine ödüllerini takdim etti.