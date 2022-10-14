Tarımsal üretimde Sakarya 'model şehir'

Sakarya'da Geyve Ayva Festivali başladı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’de ayva üretiminin merkezi olan Geyve’de binlerce kişi festivalde buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Ayva Festivali’nin açılışına katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde Yazar Tahir Fatih Andı'nın ‘Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali’ kitabı Büyükşehir'in eseri olan Geyve Meydanı’nda 15 bin kişiyle okundu. Tarım fuarının da kapılarının açıldığı festivalde Geyve’de yapılan 'Gençlik Merkezi' projeleri de tanıtıldı. Başkan Yüce, protokol üyeleriyle birlikte ayva hasadına katılarak, dalından ayva topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’nın tarımdaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirdiklerini, Türkiye’nin tarım sektörü merkezlerinden biri olmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini vurguladı ve en uygun ürünleri yetiştirerek pazardaki yerlerini güçlendirdiklerini belirtti. Yüce, ayrıca tarımsal üretimde örnek teşkil edecek pek çok çalışmada Sakarya’nın model olduğuna dikkat çekerek 'ayva' örneğini verdi.

Geyve Yöresel ve Geyve Ürün Toplama Merkezi'nin bu anlamda önemine dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Bu projemizle üretilen ürünlerimizi, tarladan şehir ve ülke pazarına kolayca sunulmasını sağlıyoruz. Ayvanın üretimden markalaşma süreçlerine kadar her noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimize gündüz gece demeden devam ediyoruz. Ülkemizle de sınırlı kalmıyor, dünyaya da ihracatını gerçekleştiriyoruz. Geyve ayvasının lezzetli tadını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Artık ayva, Geyve ilçemiz ile simgeleşmiştir” dedi.

Yüce, konuşmasının sonunda Geyve’nin marka değerini artıracak çalışmalar yaptıklarını belirterek, Geyve Meydanı'nın yöreye has dokusuyla bölgeye değer kattığını ifade etti ve 'Ayva Tanıtım ve Satış Ofisi' ile bölgenin sembolü olan ürünü dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Geyve ayvasını ‘Eşi benzeri olmayan bir tada sahiptir. Bir yiyen bir daha yemek ister' sözleriyle anlatanYüce, festivalin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Geyve'nin kendi içinde büyüdüğünü söylerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, Sakarya'nın tarımın başkenti olmasını arzu ettiğini kaydetti.