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Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak
GÜNDEM 08.09.2023, 16:52
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün itibariyle aktardıklarını söyledi. Bakan Yumaklı, söz konusu tutarın tamamının 'uzman eller proje desteğine' ödeneceğini kaydetti.
https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1700121368279257195
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