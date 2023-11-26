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Tarımsal destek ödemeleri arttırıldı

GÜNDEM 26.11.2023, 09:44
Tarımsal destek ödemeleri arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre çiftçiye tarımsal destek ödemeleri arttırıldı.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan tebliğe göre buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak. Bu desteğin 103 lirasını mazot, 46 lirasını gübre desteği oluşturuyor.

Tebliğte diğer tarımsal ödemelere de yer verildi.

Çeltik için 250 lirası mazot 21 lirası gübre olmak üzere 271 lira çiftçiye destek ödemesi yapılacak. Ayrıca fındık, kuru soğan,yaş çay, zeytin ve şeker pancarı için toplamda 107 lira destek sağlanacak.

Kuru fasulye, mercimek, nohut için bu oran 124 lira, patates ve soya için 193 lira yağlık ayçiçeği için ise 142 lira olarak belirlendi.

Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verilecek. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek sağlanacak.

Destek uygulama takvimi ve başvuru dilekçesiyle ilgili diğer ayrıntılara ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.

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