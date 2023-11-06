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Tarımın Sultanları 23 Kasım’da bilgileriyle yarışacak

GÜNDEM 06.11.2023, 13:00
Tarımın Sultanları 23 Kasım’da bilgileriyle yarışacak

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği “Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması” 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Her mahalleden 3’er kişilik 1 takımın katılacağı yarışmada yer almak isteyen mahalleler 20 Kasım’a kadar başvurularını yapabilecek.BURSA (İGFA) -İnegöl Belediyesi’nin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında daha önce 2 defa gerçekleştirdiği ve renkli görüntülere sahne olan Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek. İnegöl tarımının gelişmesinde emeği büyük olan kadınlara yönelik yapılan yarışmaya, bu yıl da yine her mahalleden en fazla 3 kadının yer alacağı takımlar katılacak. İlk 2 yılında büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmanın bu yıl da renkli ve eğlenceli bir gün yaşatmasını sağlaması hedefleniyor.

TARIMIN MAHARETLİ ELLERİ YARIŞACAK

Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması, yapılan ilk duyurularda 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecekti. Ancak köylerde hasat döneminin devam etmesi ve iş yoğunluğu nedeniyle gelen talep üzerine yarışma Kasım ayına ertelendi. Yapılan istişareler sonucunda Tarımın maharetli ellerinin bilgilerini yarıştıracağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 23 Kasım Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

BAŞVURULAR 20 KASIM’A KADAR YAPILABİLECEK

Yarışmaya katılmak isteyen mahalleler, başvurularını 20 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar İnegöl Belediyesi, Cerrah Ek Hizmet Binasında Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne yapabilecek.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması öncesi tüm mahallelere çağrıda bulunarak vatandaşları yarışmaya davet etti. Başkan Taban, “Tarım şehri İnegöl’ümüzün maharetli elleri kadın çiftçilerimizin bilgilerini yarıştıracağı Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 3’üncüsünü düzenliyoruz. Tarım sektörünün vazgeçilmez unsuru kadın çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Kadınlar, hayatın her alanında var oldukları gibi tarım sektörünün de vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle onlara bu alanda pozitif ayrımcılık yapmaktan çekinmiyoruz. Maharetli elleriyle şehrimizin bereketli topraklarını işleyip İnegöl’ümüzün bu alanda öne çıkmasını sağlayan kadın çiftçilerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle aslında 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında daha önce düzenlemek istediğimiz ancak hasat dönemi devam ettiği için ertelenen Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması 23 Kasım günü gerçekleştireceğiz. Tüm mahallelerimizi yarışmaya davet ediyorum” dedi.

23 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Yarışma vesilesiyle günlük hayatın yanında tarımsal işlerde de emek sarf ederek yorulan kadınları bir nebze olsun dinlendirmek, eğlenip stres atmalarını sağlamak, aynı zamanda bilgilerini tazeleyip rekabet etme şansı vermek ve en önemlisi bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak istediklerini belirten Başkan Taban, “Bu yıl da ilk 2 yarışmada olduğu gibi çiftçi kadınlarımızın rağbet göstereceği bir organizasyon olmasını umuyoruz. Mahallelerimizin 3 kişiden oluşan takımlar ile temsil edileceği yarışmada, her mahalleden bir takım yer alabilecek. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması 23 Kasım’da saat 10.00’da yine her zamanki yerinde, Beşinci Mevsim Kültür Merkezi’nde yapılacak. Önceki yarışmalarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli bir yarışma olması için ben tüm mahallelerimizden kadınlarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Ödüller hakkında da bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “Maksadımız eğlenmek, ancak burada emek verip dereceye giren takımlarımızı ve mahallelerimizi ödüllendirmek istiyoruz. Yarışma başvuruları 20 Kasım Pazartesi gününe kadar Cerrah Ek Hizmet Binamızda bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne yapılacak. Yarışmada ilk 3’e giren takımlarımıza toplamda 22 bin 500 TL ödül takdimimiz olacak. 1’inciye 10.000 TL, 2’nciye 7.500 TL ve 3’üncüye ise 5.000 TL ödül verilecek.”

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