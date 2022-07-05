'Tarımın geleceği' Bursa'da da gençlerin elinde

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimin ana temalarından biri olan “Tarım ve İklim Değişikliği” kapsamında ortaöğretim kurumu tercihi yapacak öğrenci ve velilerin tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan basın bilgilendirme toplantısı Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül‘ün katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında kurum müdürleri, tarım ve hayvancılık alanına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkilerinin önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, tüm çalışmaları üreten güçlü Türkiye noktasında üreten güçlü öğrencilerin yetişmesi amacıyla yaptıklarını belirtti.

"Çiftçi olup ülkemizin değerli topraklarını işleyerek kendi işini yapan, bu ülkenin milli ekonomisine ve milli üretimine katkı sunan gençleri yetiştirmek bizim birinci önceliğimizdir" diyen Müdür Gür, “Tarım lisemizde hem sebze-meyve, hem hayvansal ürünler, hem de çeşitli makineler var. Tarım alanındaki lisemizde drone ve güneş enerjisiyle çalışan çeşitli tarım aletlerine kadar tarım alanında AR-GE çalışmaları da yürütülüyor. Tarım lisemizde öğrencilerimizi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine hazırlarken gelişen teknolojiyle yeni nesil üretim yapabilecek makineleri tasarlayan AR-GE faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da ciddi destek görüyoruz” dedi.

Gür, “Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” yaklaşımıyla gençlerin bu alanlarda eğitim veren meslek liselerine yönelimlerinin hem bugünün Türkiye’si, hem de yarının Türkiye’si için oldukça önem taşıdığını söyledi.

"Tarım Lisesi'nin (Hamidiye MTAL) tarım alanına sınavla öğrenci almakla birlikte tarım alanını tercih eden her öğrenciye 300 lira burs verilecek" diyen Gür, "LGS’de yüzde 5’e giren ve tarım alanını kazanan öğrencilere 1000 lira burs ve dizüstü bilgisayar verilecek. Ayrıca Bursa’da önceki günlerde çok önemli bir çalışmanın da başlangıcı yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz BURSKOOP’u kurarak mesleki eğitimi tercih eden 5000 çocuğumuza burs verecek. Tarım alanında mühendisliği düşünen öğrencilerimizi de çiftçilik yaparak milli ekonomiye katkı sağlamak isteyen öğrencilerimizi de Tarım Lisemize bekliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, her iki bakanlığın tarımsal alanla gençleri buluşturmak, buluştururken de nitelikli iş gücü olarak yetişmelerine katkı sağlamak üzere hazırlanan bu çalışmanın öncelikle ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Bursa çok önemli bir tarım kenti olduğunu kaydeden Aygül, "Hem gıda yönünden İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en önemli kenti hem de hayvancılık yönünden büyük ve önemli tesisleri, işletmeleri bünyesinde bulunduran bir şehir. Ayrıca bitkisel üretim bakımından Türkiye'nin birinci olduğu 10'a yakın ürün ilimizde yetiştirilmekte. Bu önemi vurgulamak, üretim yaparken çiftçilerimizin teknik kapasitesini güçlendirmek, tarımla ilgili okullarımızda okuyan öğrencilerimizin eğitimlerine imkânlarımız ölçüsünde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu çalışmayla birlikte ilimizdeki vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin bir yandan tarımsal alandaki eğitimlerinin artırılması sağlanırken bir yandan da bu alandaki yeniliklerle buluşmaları, yeni tarım teknolojilerini öğrenmeleri mümkün olacak" diye konuştu.