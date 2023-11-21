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Tarımda verimlilik Bursa Büyükşehir'le artıyor

GÜNDEM 21.11.2023, 18:32
Tarımda verimlilik Bursa Büyükşehir'le artıyor

Bursa’da kırsal kalkınma hedefiyle çiftçiye her alanda önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, HAGEL işbirliğiyle Orhaneli ilçesinde 80 çiftçiye toplam 8 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıttı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda çiftçilere katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, tarımda verimliliğin artması amacıyla desteklerini kesintisiz sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 80 çiftçiye toplam 8 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt’un da katıldığı tohum dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, arazilerine sahip çıkmaları konusunda çiftçileri uyardı. Yapılan bu desteklerin en iyi şekilde değerlendirilip, tarımsal verimliliğin artırılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, “Geçtiğimiz yıl Büyükorhan ilçemizdeki bir törende bölgede üretim yapan arkadaşımızla tanıştım. Kendisi uzun yıllar yurt dışında yaşamış. Oradan İstanbul’a gelmiş ve yaptığı araştırmalar sonucunda Büyükorhan’ı keşfedip, buradan büyük arazi satın almış. Yaban mersini üretip, uluslararası piyasalara ihracat yapıyormuş. En büyük hayalinin ise oğlunun da bu işi yapması olduğunu söyledi. Biz ne yapıyoruz, en ucuz fiyata arazilerimizi elden çıkarıyoruz. Kıymetini bilelim, arazilerimizi satmayalım. Çünkü arazimizi satın alanlar bir gün bizi o arazide işçi olarak çalıştırmaya başlarlar. Ben de aynı yörenin insanıyım. Bizim de arazilerimiz var ama bir metrekare bile satmadık. Kapımız çiftçilerimize her zaman sonuna kadar açık. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirip, bu yörenin bereketini artıralım” dedi.

ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERİYOR

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da özellikle 2014’ten itibaren hayata geçen Bütünşehir uygulamasıyla Büyükşehir Belediyesi’nden ciddi destekler aldıklarını ve özellikle tarıma yapılan çalışmaların meyvelerini de almaya başladıklarını söyledi. Orhaneli Belediyesi olarak ilk olarak 2014’te Ziraat Odası ile birlikte Göynükbelen’de 3 tır ahududu, yaban mersini ve çilek fidanı dağıttıklarını kaydeden Aykurt, “Daha sonra goji berry ve  aronya dağıtmaya başladık. Üzümsü meyvelerde ilçemiz çok uygun. Geçen yıl ahududu güzel para yaptı. Sadece Göyrükbelen’e ekonomik katkısı 38 milyon TL. Yaz dönemlerinde Bursa’dan köye gelip, toprağı işleyen insanlar görmeye başladık. Kentlerden kırsala dönüş için en güzel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNCELİK VERİMLİLİK OLMALI

Orhaneli Ziraat Odası Başkanı Nafiz Kaya, dağıtılan arpa ve buğday tohumlarının sertifikalı olduğunu hatırlatarak, “Sertifikalı tohum demek, verimlilik demektir. Sertifikalı tohum almak ve ekmekle bu işler bitmiyor. İyi bir toprak hazırlığı, ot mücadelesi, iyi bir gübreleme gerekiyor. Tarımın esası verimlilik üzerine kurulmuştur. Verimliliği artırmak için bu tohumlarla birlikte ilçe tarım müdürlüğümüzden teknik olarak yardım ve destek almanızı rica ediyorum. Bu destek nedeniyle de Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaları ardından sertifikalı tohumlar çiftçilere teslim edildi.

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