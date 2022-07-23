Tarımda dışa bağımlı düzen kuruldu

DSP Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu, tarımla ilgili gerekli adımların atılmadığını söyledi.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA) Son yıllarda tarıma dayalı politikaların dışa bağımlı hale gelmesi sonrası iftçilerin tarımdan uzaklaşmasına sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin Venezuela ziyareti olay oldu. Venezuela’da tarım yatırımları yapılacak olması bir çok tartışmaya neden oldu.

Bu tartışmaya Demokratik Sol Parti Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu’da dahil oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sadece tek bildiğinin tarımda dışa bağımlı bir düzen kurduğunu dile getiren Demokratik Sol Parti Edirne İl Başkanı Yusuf Erdem Nalbantoğlu,”Bende çiftçilik yapıyorum. Bu kadar çiftçisini üzen bir hükümet görmedim. Girdi maliyetlerinin her geçen artığını sağır sultan biliyor.Çiftçinin son dönemlerde kar etme şansı kalmadı. Birde Venezuela’da çiftçilerimizle alay ediyorlar.

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin göreve gelmesiyle beraber eski bakanın bıraktığı ağır asarı bir türlü onaramadı.

Şimdiyse Venezuela’da inşaat gibi tarımda da yurt dışı yatırımları yapılacak. Venezuela’da soya,ayçiçeği gibi ürünlerin ekilerek destekleneceğini öğrendik. Türkiye’de ekilen ve veriminin fazla olduğu bölgemizde bu ürünlerin orada ekilerek desteklenmesi neden sağlanacak.Bakanın çiftçilerle alay edeceğine görmezden geldikleri çiftçilerimizin dertlerine derman olsunlar.

Ülkemizin çiftçisine eziyet çektiriyorsunuz. Bu eziyete son verin. Çiftçiye verilen eziyetin AKP iktidarının sona ermesiyle çiftlerimizin rahata kavuşacağını inanıyorum.” dedi.

AKSAL, TRAKYA ÇİFTÇİSİNE ANLATSIN

İnşaat gibi tarımda da yurt dışı yatırımları yapılacak olması sonrası AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve Cumhur İttifakı ortaklarını eleştiren Nalbantoğlu,” Edirne’de iktidar partisinde tarım politikaları üzerine konuşacak bir yöneticinin olduğunu düşünmüyorum. Tarıma dayalı net bir açıklama yapan ve değerlendirmeden bulunan bir yöneticileri bile yok.

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, çıksın köy,köy gezerek Venezuela’da tarım yatırımının neden yaptığımızı anlatsın. Anlatmaya kalksa kendi yandaşları sadece dinler. Türk çiftçilerine beklenen destekleri veremediler. Daha ayçiçeğine dadanan tırtıllarla bile mücadele edemiyorlar. Sadece bir fotoğraf vermekle bu işler böyle yürümüyor.

Bizlerin bu kötü duruma düşen tarımı konuşmaya gerek kalmazdı. Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin tarımı Edirne’de ağzına bilmeye almaya acizlikleri var. Yurttaşlarımız 2023 seçimlerinde sandıkta bunların hesabını sormasını bilir” dedi.

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