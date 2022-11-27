Tarım ve Orman'dan Konya açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, Konya'da hayvan bakımevindeki görüntülerle ilgili, "Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkeziyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ihbar kabul edildiği ve 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.