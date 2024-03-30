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Tarım ve Orman Bakanlığından yeni istasyonlar

Tarım ve Orman Bakanlığının doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu Erzurum ve Elazığ illerinde faaliyete geçirdiği ve 6 ilde daha kurmayı planladığı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları ile hayvan hareketleri 7/24 izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi sağlanacak

GÜNDEM 30.03.2024, 13:45
Tarım ve Orman Bakanlığından yeni istasyonlar

Tarım ve Orman Bakanlığının doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu Erzurum ve Elazığ illerinde faaliyete geçirdiği ve 6 ilde daha kurmayı planladığı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonları ile hayvan hareketleri 7/24 izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi sağlanacak. 

ANKARA (İGFA) - ​Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , yaptığı yazılı açıklamada, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu bildirdi.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinde, hayvan hareketlerinin denetim ve kontrolünün büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Özellikle ülkemizin doğusundan batısına yapılan hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınması, hayvansal üretimimizi olumsuz etkileyen bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesini sağlayacak. İlkini Erzurum'da, ikincisini ise Elazığ'da gelecek ayın başında faaliyete geçecek. Bu istasyonlarımızın toplam sayısı 8 olacak. Bu yıl içinde hepsi faaliyete geçecek. Hayvansal üretimimizde kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla açıkladığımız Hayvancılık Yol Haritamızda da belirttiğimiz üzere, denetim istasyonlarımızda bir yandan hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlarken diğer yandan üreticilerimizi ve hayvanların nakliyesini gerçekleştiren firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yürüttüğümüz aşılama çalışmaları ile de bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla yerinde mücadele ederek hayvansal üretimimizde verimliliği ve kaliteyi en üst seviyelere çıkarma hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz."

7/24 DENETİM YAPILACAK ŞEKİLDE IŞIKLANDIRMA BULUNUYOR

Tüm alanları 7/24 kontrol-denetim yapılacak şekilde ışıklandırılan ve gece görüş özelliği olan kameralar ile 24 saat izlenen Bakanlığın Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarında görevli veterinerlerin, canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan tüm araçları kontrol ettiğinin altını çizen Yumaklı, “Denetimlerde, veteriner sağlık raporları ile hayvanların kulak küpeleri, sağlık durumları kontrol ediliyor. Sorun tespit edilen hayvanlar yine ayrıca kontrolden geçiriliyor. Kontrol ve muayenede uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda hayvan sahiplerine idari yaptırım uygulanıyor. Araçta hasta hayvan tespit edilmesi durumunda sevkine izin verilmiyor ve karantina tedbirleri uygulanıyor" bilgisini aktardı.

Bakan Yumaklı, yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçen Erzurum Denetim İstasyonu'nda bugüne kadar 2 bin 178 aracın kontrol edildiğini ve 78 araçta uygunsuzluk belirlendiğini vurgulayarak, “Hayvansal üretimimizi güvence altına almak için kontrollerimiz kararlılıkla sürecek. Ben başta tüm bu şartlara dikkat ederek havyan sevki yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonlarının hayvan hareketliliğinin arttığı yaklaşan Kurban Bayramı'nda da önemli bir işlevi yerine getireceğine dikkati çeken Yumaklı, yetiştiriciler ile nakliyecilik yapan işletmelere kurallara uymaları ve kontrol görevi yapan personele yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

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