Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara'yı Bursa'da istişare etti

Marmara Bölgesi 2. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı Bursa’da düzenlendi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğünce taşra birimleri ile etkin ve etkili iletişim kurarak insan kaynağı, disiplin ve mali işler hususlarında yaşanılan sorunların çözümüne yönelik Marmara Bölgesi II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

Bursa Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde bugün başlayan ve 5 gün devam edecek olan eğitimlerin ilk gününe Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci çevrimiçi olarak katılım sağladı. Toplantıda ayrıca, Marmara Bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tüm birim amirleri hazır bulundu.

Çevrimiçi olarak toplantıya katılan Bakan Kirişçi, son dönemde küresel sorunlara bağlı tarımsal üretin zincirinde yaşanan aksaklıklar daha fazla hissedilir olduğunu belirterek, "Biz almış olduğumuz ve alacağımız tedbirler ile muhtemel zararların önüne geçtik. Hepimizin yaşadığı global kriz tarım sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Vatandaşlarımızı hem bugün yaşanan krizden korumak hemde gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için tarım politikalarımızı üç sac ayağına oturttuk. Bunlardan ilki ekilişleri artırmak ikincisi verimi yükseltmek üçüncüsü de kaliteyi artırmaktır. Yerel tarım ekonomisini artırmak, gıda güvenliğini sağlamak, taze ve ucuz gıdaya erişimi sağlamak, tarımda istihdamı artırmak için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Sürdürülebilirlik tarımda ki kırmızı çizgimizdir. Bünyemizde çalışan her bir personelimizin Bakanlığımız hedefleri ile uyumlu ve artan verimlilikte çalışabilmesi için Kurum içi eğitimlerin çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İdari Mali Şubelerinin çalışmalarına yönelik bilgilendirici eğitimlerin düzenlendiği II. Etap Bölge Bilgilendirme ve İstişare Toplantısına katılan Personel Genel Müdürü Adem Dinç istişare, koordinasyon ve eğitim konularında bilgilendirme yaptı. Personel Genel Müdürü Dinç, uygulamada olabilecek hataları minimize etmek için ilk programa Ege Bölgesi ile başladıklarını belirterek, "Marmara bölgesi ile devam ediyoruz. İlerleyen günlerde diğer bölgelerimizde de çalışmalarımız devam edecektir. Bu programda sorumluluk alan tüm İl Müdürlerimize ve personelimize azimli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.