Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Nevşehir'de

Bir dizi program ve ziyaret için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi Nevşehir Belediyesi’nde Başkan Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcıları karşıladı. Ziyarette Bakan Kirişçi’ye Nevşehir Belediyesi’nin devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Savran, bakanlık olarak verdikleri desteklerden dolayı Kirişçi’ye teşekkür etti.

Son dönemde hem içme suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması hem de vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkanı sunmak amacıyla altyapı yenileme çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Savran, bu konuda DSİ’nin de katkılarıyla da yeni projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Nevşehir Belediyesi’nin mevcut su depolarının modernize çalışmalarının yanı sıra yeni su depolarının kentte kazandırılması için DSİ ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Savran, bu konuda da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendine önemli destekler verdiğini söyledi.

Savran daha sonra Nevşehir Belediyesi şeref defterini imzalayan Bakan Kirişçi’ye el işlemeli çini bir tabak hediye etti.

Bakan Kirişçi’de Nevşehir’de olmaktan duyduğu memnuiyeti dile getirerek Başkan Savran’a teşekkür etti.

Bakan Kirişçi’ye Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, İl Başkanı Ali Kemikkıran ile İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’te eşlik etti.