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Tarım'dan patates hastalıklarına karşı yönetmelikler

GÜNDEM 03.12.2023, 10:29
Tarım'dan patates hastalıklarına karşı yönetmelikler

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates hastalıkları ile mücadele etmeye yönelik hazırladığı 4 ayrı yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, patates halka çürüklüğü hastalığına neden olan Clavibacter sepedonicus’un yeri ve yayılış alanlarının tespiti, mücadelesi ve yayılmasını engellemeye ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen  "Patates Halka Çürüklüğü Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik" ile birlikte, patates kist nematodları Globodera pallida (Stone) Behrens ve Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sürveyi, tespit edilmesi, mücadelesi, yayılmasının engellenmesi ve eradike edilmesi hususlarını kapsayan "Patates Kist Nematodları ile Mücadele Hakkında Yönetmelik" ve  "Patates Siğil Hastalığı Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler" Hakkında Yönetmeliği hazırladı.

Hazırlanan yönetmelikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken,  patates ve domateste bakteriyel solgunluk ve patateste kahverengi çürüklük hastalığına neden olan Ralstonia solanacearum’un sürveyi, tespit edilmesi, mücadelesi, yayılmasının engellenmesi ve eradike edilmesi hususlarını kapsayan "Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Etmeninin Eradikasyonu ve Yayılmasının Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik" de yayımlandı.

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