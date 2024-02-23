Tarım arazilerinin aktif kullanımı desteklenecek

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karara göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanların öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karar aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin 2024 yılına yönelik hibe ödemelerini de kapsıyor.

Söz konusu kararın ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.