Tarım arazilerine zarar veren koyunlara Osmangazi Zabıtası'ndan müdahale

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekili tarlalara ve çevreye zarar verdiği için yoğun şikâyetlere neden olan Panayır Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvanları topladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde izinsiz olarak beslenen küçükbaş hayvanların yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Sahipleri tarafından araziye salınan ve çevreye zarar vermesinden dolayı vatandaşların şikâyetçi olduğu koyunları toplamak için harekete geçen ekipler, başıboş dolaşan koyunları kamyona yükleyerek şehir merkezinden uzaklaştırırken, hayvanların sahibine de ceza kesti.

Zabıta yetkilileri, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu belirterek uyarıda bulundu.