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Tarihi yolculuk başlıyor... Türksat 6A, 5 milyar insana ulaşacak

Türksat 6A'yı Temmuz ayının ikinci haftası uzaydaki yörüngesine yollayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla dünya nüfusunun yüzde 65'ine denk gelen 5 milyar insana erişecek bir hizmet sağlayacaklarını söyledi

GÜNDEM 04.06.2024, 15:34
Tarihi yolculuk başlıyor... Türksat 6A, 5 milyar insana ulaşacak

Türksat 6A'yı Temmuz ayının ikinci haftası uzaydaki yörüngesine yollayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla dünya nüfusunun yüzde 65'ine denk gelen 5 milyar insana erişecek bir hizmet sağlayacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6Anın uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderilmesi amacıyla TUSAŞ'ta düzenlenen törene katıldı.

Antonov AN-124 tipi uçakla Floridaya doğru akşam saatlerinde yola çıkan Türksat 6A'nın Hindistan'ın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı da kapsama alanına alacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirdikleri uydu ile dünyadaki 10 haberleşme uydusu üreticisi ülke arasına gireceklerini söyledi. 

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun, Tübitak Uzay, Aselsan, Tusaş, ve Ctech ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Başkanlığı ve Türksatın çalışmalarıyla ortaya çıkarıldığını belirterek, "Yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranıyla hayata geçirdik. Uzun süren bir gayret. 2018'den bu yana başlayan bir üretim süreci olsa da fikir ve imzası biraz daha eskiye dayanıyor. Bugün de uydumuzun ana parçasını konteynere koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov ile beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz" dedi.

TEMMUZ'UN İKİNCİ HAFTASINDA YÖRÜNGESİNE FIRLATMIŞ OLACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın bir günlük uçuş sonrasında Amerikanın Florida eyaletindeki Space X fırlatma tesislerine ulaşacağını bildirerek, Temmuz'un ikinci haftasında başlayan süreçte, hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak ve 35 bin 786 kilometrelik bir yükseklikte olacak. Bütün testler sonucunda bu sene itibariyle hizmete almayı öngörüyoruz. dedi.

5 MİLYAR İNSANA, DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 65İNE ULAŞACAĞIZ

Bakan Uraloğlu 5 uydu ile Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaklaşık 3,5 milyar insana hizmet verdiklerini duyurarak, "Türksat 6A ile beraber Hindistanın tamamı, Tayland, Malezya ve Endonezya kapsama alanına girerek 5 milyarlık bir nüfusa erişeceğiz. Bu da dünya nüfusunun yüzde 65ine tekabül ediyor. Buralara aynı zamanda hizmet satarak 250 milyar dolara üretilmiş olan uydumuzun geri dönüşüyle ilgili de bir süreci yakalamış olacağız" dedi.

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