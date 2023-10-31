Tarihi resmi geçitte denizaltılar görünür oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarındaki tarihi geçit tören anına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık, paylaşımda, İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltıların farklı açılardan kayda alınan görüntülerine yer verdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçide katılan denizaltılarda kayda alınan görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Onlar, devletimizin ve milletimizin görünmez koruyucuları olarak mavi vatanın derinliklerinde, güneşi bile hayatlarından çıkartarak sabırla görev yapıyor. Kendileriyle her zaman gurur duyduğumuz denizaltılarımız ve kahraman bahriyelilerimiz, bu kez Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak için görünür hale geldiler ve İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreninde yer aldılar" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1719262981215694946