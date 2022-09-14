Tarihi projeye başvurular başladı... Sosyal konut, arsa ve işyerlerinde başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Murat Kurum, TOKİ sosyal konut projesine başvuruların başladığını duyurdu. Sosyal konut, arsa ve işyerlerine yönelik başvuru şartları neler?ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim" Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı" ifadelerini kullanarak haberi duyurdu.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1569937056402382849

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine yönelik başvuru şart ve koşullarını da görsellerle paylaşarak detaylar ve başvuru konusunda TOKİ'nin resmi internet sayfalarına yönlendirdi.

SOSYAL KONUT İÇİN BAŞVURU KRİTERLERİ NELER?

PROJE KAPSAMINDA ARSA SATIN ALMAK VE İLK İŞYERİM PROJESİNE BAŞVUR ŞARTLARI NELER?