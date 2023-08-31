Tarihi Konya Lisesi yeni döneme hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Konya Lisesi bahçesinde yapımını sürdürdüğü spor salonu ve konferans salonu, eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençler için her alanda farklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, gençlerin hizmet önceliğinde her zaman ilk sırada olduğunu ifade etti.

Başkan Altay, bu kapsamda gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda şehre yeni spor salonları ile tesisler de kazandırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yarınımızın ışığı gençlerimize en güzel hizmeti ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 1 buçuk asırlık eğitim hayatıyla hem Konya’da hem Türkiye’de saygın bir konumdaki tarihi Konya Lisesi bahçesinde gençlerimiz için konferans ve spor salonu yapımına başlamıştık. Konya Lisemizin konferans ve spor salonunu eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamladık. Ülkemize hizmet etmiş birçok insanı yetiştiren ve şehrin en güzel okullarından olan lisemizdeki tesisimiz yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecek. Öğrencilerimizin hem spor yapabileceği hem de okulun eğitim faaliyetlerinde kullanabileceği tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”