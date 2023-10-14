Tarihi konakta çay eşliğinde şiir dolu gece

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 22’incisi düzenlenen Sapanca Şiir Akşamları kapsamında şairler, Taraklı’nın geleneksel mimarisini yansıtan Hisar Konağı’nda sanatseverlerle bir araya gelerek şiir konuştular.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları bu yıl da birbirinden değerli şairleri ağırlamaya devam ediyor. Şairler bu kez Taraklı’nın tarihi dokusunun içinde Hisar Konağı’nda şiir severlerle bir araya gelerek sohbetle şiiri buluşturdu.

Bu kıymetli akşamda şairler, A. Samet Atılgan, Bestami Yazgan, Burak Çelik, Can Acer, Ebru Özden, Ercan Yılmaz, Gökhan Akçiçek, Hüseyin Akın, Kadriye Cesur Özgür, Leyla Şerif Emin, Mehmet Can Doğan, Mehmet Narlı, Muhammet Hüküm, Mümin Aliov, Salih Zengin, Şeref Akbaba, Taner Güçlütürk, Yılmaz Daşçıoğlu, Yusuf Dursun ve Zeynep Arkan tarihi konakta şömine sıcaklığında çay eşliğinde katılımcılara kendi şiirlerini okuyup şiir ve edebiyat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Şiirle ilgili deneyimlerini tecrübelerinin paylaşıldığı gecede şehir ve şiir ilişkisi, gelenek ve modernite bağlamında şiir, Rumeli’deki şiir mirasımızın temsillerinden bahsedildi. Sıcak bir sohbet ve şiir dolu geçen akşam imza töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.