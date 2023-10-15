Tarihi Kentler 'korumacı' belediyeleri ödüllendirdi

Tarihi Kentler Birliği'nin 22.'si düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması'na katılan 37 üye belediyeden Bursa'nın üç belediyesi proje, uygulama ve süreklilik ödüllerinin sahibi oldu. Osmangazi'ye 'Bursa-Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi' ile proje ödülü, Yıldırım'a 'Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, İsabey Cephe Sağlıklaştırma, Karaağaç Yaşam Merkezi ve İsabey Köy Camii projeleriyle 'uygulama ödülü', Mudanya'ya ise 'Myrleia Antik Kenti Arkeopark'ı ile süreklilik ödülü verildiBURSA (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği'nin 22’ncisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları belli oldu.

Bu yıl 37 üye belediyenin toplam 76 projeyle katılım sağladığı yarışmada 9 Proje Ödülü, 9 Uygulama Ödülü, 9 Süreklilik Ödülü ve 7 Başarı Ödülü Kasım ayında Ankara'da yapılacak toplantıyla sahiplerine verilecek.

Tek yapı ölçeğinden, sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmalarının tanıtımına da katkı sağlayan yarışmada, Tarihi Kentler Birliği'nin kurulmasına önayak olan Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen "Koruma Büyük Ödülü" bu yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi ise Jüri Ödülü'ne değer bulundu.

PROJE ÖDÜLLERİ

Alaşehir Belediyesi: Alaşehir Philadelphia Kentinin Bütüncül Kazı Koruma Onarım ve Tanıtım Projesi Fatih Belediyesi: Yedikule Hisarı Proje ve Uygulaması Kocasinan Belediyesi: Hıdırellez Tepesi Çevre Düzenleme Projesi Konya Büyükşehir Belediyesi: Konya Taş Bina (Kız Öğretmen Okulu) Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Manisa Büyükşehir Belediyesi: Gördes Hayri Büke Kent Müzesi ve Kültür Evi Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Demirci İlçesi Küpeler Köyü Eski Camii Restorasyonu Ortahisar Belediyesi (Nevşehir): Hüseyin Galip Efendi Kütüphanesi Restorasyon Projesi, Tepebaşı Meydanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi Osmangazi Belediyesi: Bursa-Hisar Arkeopark Çevre Düzenlemesi Projesi Söğüt Belediyesi: Rum Hamamı Kalıntısı Yeniden İşlevlendirme ve Restorasyonu Tarsus Belediyesi: Tarsus Kent Meydanı Arkeolojik Dokuyu Koruma Projesi

UYGULAMA ÖDÜLLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Ankara İç Kale Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları Gümüşhacıköy Belediyesi: Saray Mahallesi Kunduracılar Terziler, Pamukçular ve Kemer Sokakları Cephe Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi, Gümüşhan Restorasyon Projesi Kilis Belediyesi: Meşetlik Meslek Edindirme Merkezi Küçükçekmece Belediyesi: Küçükçekmece’nin Kuşları ve Doğal Hayatı Koruma ve Bilinçlendirme Programı Uygulama Projesi (Yaşar Kemal Sanat Evi ve Çevre Kullanım Alanları Düzenlemesi) Kütahya Belediyesi: Kale Kapısı ve Beden Duvarı Restorasyonu ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kale Kısmi Çevre Düzenleme Projesi Uygulaması Manavgat Belediyesi: Antik Side’nin Dönüşümü 6. Etap Antik Liman Çevre Düzenlemesi Sultanbeyli Belediyesi: Aydos Kalesi’nin Dünya Kültür Mirasına Kazandırılması Sultanhanı Belediyesi: Tarihi Sultan Hamamı Kervansarayı Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yıldırım Belediyesi: Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, İsabey Cephe Sağlıklaştırma Projesi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, İsabey Köy Camii

SÜREKLİLİK ÖDÜLLERİ

Adana Büyükşehir Belediyesi: Koleksiyon Ecevit ve Meyan Botanik Kafe Restorasyonu, Yeni Hamam Müzesi – Sabun Atölyesi Teşhir Tanzim Projesi Alanya Belediyesi: Alanya Belediyesi Hacı Karanfil Konağı Restorasyonu Battalgazi Belediyesi: Alacakapı Kentsel Tasarım ve Çarşı Projesi, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Listesine Alınması Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Nizip Sayın Han Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Kastamonu Belediyesi: Etap Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi Kepez Belediyesi: Eski Dokuma Misafirhanesinin Otel 1974 Olarak Tadilatı Konak Belediyesi: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, İztasyon Mimarlık ve Etkinlik Merkezi Mudanya Belediyesi: Myrleia Antik Kenti Arkeoparkı Safranbolu Belediyesi: Tescilli Tabakhane Binası ve Havuz Projesi

BAŞARI ÖDÜLLERİ

Karadeniz Ereğli Belediyesi: Çeştepe Çevre Düzenlemesi Projesi Kemalpaşa Belediyesi: Atatürk Mahallesi 14 ada 4 Parselde Yer Alan Eski Askerlik Şubesi Binasının Restorasyonu Kuşadası Belediyesi: Yıldırım Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi, 75 Ada 39 Parsel Tescilli Yapı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Projesi Melikgazi Belediyesi: Gön Hanı Restorasyon Projesi Ortahisar Belediyesi (Trabzon): Tarihi Hasanpaşa Asker Hamamı Müzesi Talas Belediyesi: Han Camii Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yakutiye Belediyesi: Gizemli Şehrin Işıkları