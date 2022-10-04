Tarihi Kentler'den Malatya'nın 'Usta Şagirt Kümbeti'ne ödül

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında ödüle layık görüldü.MALATYA (İGFA)- Tarihi Kentler Birliği üye belediyeleri arasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl gerçekleştirilen ve 34 üye belediye ile 67 projenin yer aldığı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında Usta Şagirt Kümbeti ile proje ödülü aldı.

USTA ŞAGİRT KÜMBETİ

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Karahan Mahallesinde yer alan Usta-Şagirt Kümbeti, Selçuklu Dönemi mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Kırk kardeşler mezarlığı ve Hasan Basri Türbelerini de aynı mezarlık alanı içerisinde barındırmaktadır. Eser, Kuzeydoğusunda kalıntısı bulunan kümbet ile birlikte Usta Şagirt Kümbetleri olarak Selçuklular Döneminde yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar beden duvarları ayakta kalmış olup zaman içinde geçirdiği depremler ve doğal şartlar sonucu tamamen yıkılmıştır.

Sadece temel duvarları ile 2021 yılına kadar atıl kalan yapı, 2022 yılında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından ilk kez restore edildiği ve yapının uygulamaya esas restorasyon/rekonstrüksiyon projeleri belediyece hazırlandığı belirtildi.