Tarihi Kentler Birliği Trabzon'da başladı

Tarihi Kentler Birliği Trabzon Bölge Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ile başladı.TRABZON (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı bünyesinde faaliyette bulunan ÇEKÜL Akademi, 2009 yılından bugüne Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelerin koruma alanında çalışan ekiplerine yönelik vaka analizleri, iyi örnekler, pratik uygulamalar ve alan ziyaretleri aracılığıyla aktarılan eğitim programları düzenlenmektedir. Bu programların sonuncusu Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Toplantının önemine vurgu yapan Başkan Vekili Atilla Ataman, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeleri Trabzon’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

KTÜ Mimarlık Tarihi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk, konuşmalarıyla Trabzon’un tarihi, kimlik değerleri ve kültürel mirası hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi değerleri korumak ve yaşatmak üzerine yaptığı faaliyetler hakkında yapılan sunumlarla, toplantıya katılanlar bilgilendirildi.

TARİHİ MEKÂNLARI İNCELEDİLER

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerden Trabzon’a gelen temsilciler, 5-7 Ekim tarihlerinde belirlenen program dahilinde Trabzon’un tarihsel-kültürel mirasın korunması yönündeki çalışmaları yerinde inceleyecekler. Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından, Trabzon’un tarihi ve turistik destinasyonları ile kültürel mirası korumaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gördüler. Misafirler, Kızlar Manastırı, Yeni Cuma Cami Meydan 2.Etap, İskenderpaşa Camii, İskenderpaşa Katlı Otopark Trabzon Müzesi, Trabzonspor Müzesi Kemeraltı Bölgesi; Bedesten, Alacahan, Vakıfhan, Çarşı Camii’ni ziyaret ettiler.

SÜMELA MANASTIRI ZİYARET EDİLECEK

Toplantının 2. gününde, Gülbaharhatun Cami, Zindan-Abdullah Paşa Çeşmesi-Eski Tiyatro Binası, Zağnos Köprüsü, Ortahisar Cami Kanuni Evi ziyaret edilecek. Daha sonra Akçaabat ilçesine geçecek misafirler, Kundupoğlu Konağı, Ortamahalle ve Akçakale Kazı Alanı Ayasofya Camii’ni yerinde görecekler. Toplantının son gününde ise Trabzon’un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Sümela Manastırı’ni ziyaret edecek ekip, akşamüzeri şehirden ayrılacak.