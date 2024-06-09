Tarihi Kentler Ankara'ya emanet

Tarihi Kentler Birliği’nin genel kurulunda yapılan oylamayla başkanlığa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçildi.İSTANBUL (İGFA) - 2000 yılında ÇEKÜL Vakfı öncülüğünde kurulan Tarihi Kentler Birliği, İstanbul Pendik'teki Mövenpick Hotel İstanbul Asia Airport'ta toplandı. Divan başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı genel kurulda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanlığı’na aday oldu. Yapılan seçimin ardından 716 geçerli oyun 495'ini alan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu.

MANSUR YAVAŞ: "TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Başkan seçildikten sonra konuşan Mansur Yavaş, birlik üyelerine teşekkür edip siyasi parti gözetmeksizin, üye tüm belediyelerle Türkiye’nin kültür varlıklarını korumak için çalışacağını ifade etti. 2000 yılında Beypazarı Belediye Başkanı olarak TKB’nin kurucu 52 üyesinden biri olduğunu ifade eden Yavaş ‘10 yıl boyunca çok güzel çalışmalar yaptık. Kültürümüzü korumak, tanıtmak belediyelerimizin öncelikli görevlerinden biri olmalı. Bunu Beypazarı’nda yaptık, şimdi Ankara’da yapıyoruz. TKB sorumluluğumuzla birlikte şimdi tüm ülke için çalışacağız. Şunu da eklemek isterim; Avrupa'nın birçok şehri gelişmiş, zengin olabilir, ama hiçbirinin parası Göbeklitepe’yi satın almaya yetmez. Çünkü bizim böyle bir zengin tarihimiz yaşanmışlığımız var. Bu kültür, binlerce yıllarda oluşmuş bir mirastır. Bu kültür mirasını gelecek kuşaklara aktaracağız’’ dedi.

Mansur Yavaş'ın başkan seçildiği Tarihi Kentler Birliği'nin encümen üyeleri şu isimlerden oluştu:

Mehmet Kasım Gülpınar – Şanlıurfa Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu– Sarıyer Belediye Başkanı Gonca Köksal – Menteşe Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya – Bartın Belediye Başkanı Adnan Örhan – Sur Belediye Başkanı Gülşah Durbay– Şehzadeler Belediye Başkanı Murat Orhan – Mut Belediye Başkanı

MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ

Alp Kargı - Merzifon Belediye Başkanı

MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ

Elif Köse - Safranbolu Belediye Başkanı

KATİP ÜYELER

Cihan Deniz Akbaş - Divriği Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak - Buldan Belediye Başkanı