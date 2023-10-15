Tarihi Kale Konya turizmine ufuk açacak

Konya’nın zirvesinde yer alan ve tarihin adım adım gün yüzüne çıktığı Gevale Kalesi’nde 3.etap çalışmaları hızla devam ediyor. Bu tarihi yapının Konya turizmine kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi örnek bir iş birliği sergiliyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarihi ve kültürel varlıklarla alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve kadim medeniyetimizin izlerinin de yer aldığı ve turizm açısından büyük potansiyele sahip Gevale Kalesi’nde çalışmalarını yürüten Selçuklu Belediyesi 3.etap çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Kültür Turizm Bakanlığı, Selçuklu Belediyesi, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin paydaş olduğu bu tarihi çalışma kısa zaman sonra Konya’ya çok önemli bir turizm destinasyonu daha kazandıracak.

Gevale Kalesi’nin her bir kısmının tarihte bir zaman yolculuğu yaşattığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çalışmanın tamamlandığında Konya’nın önemli bir turizm dinamiği daha kazanacağının altını çizdi.

Başkan Pekyatırmacı sözlerini şöyle sürdürdü; “Burası hakim bir noktada Konya’nın 360 derece gözlemlenebildiği aynı zamanda da Antik Dönem’den itibaren bir kalenin bulunduğu önemli bir yerleşim alanı. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı’ya kadar binlerce yıldır birçok medeniyetin tarihi izlerini taşıyor. Yürütülen kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı ve ulaşılmaya devam ediyor. Yürüttüğümüz çalışmalarla kazıdan çıkan eserlerin sergilendiği alanların yer alacağı restorasyonlarla birlikte Konya’nın turizmine önemli bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Takkeli Dağ’ın zirvesinde Gevale Kalesi’ni ziyarete gelen misafirlerimiz hem tarihin derinliklerine yolculuk edecekler hem de Konya’yı panaromik olarak görebilecekler bu anlarını fotoğraflayarak zamana iz düşebilecekler. Burada yürüttüğümüz bu önemli tarihi çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Konya Müzeler Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile paydaşız bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“GEVALE’DE 3.ETAP ÇALIŞMALARIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ”

2012 yılında başlatılan ve Konya turizmi için büyük önem arz eden Gevale Kalesi’ndeki çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Pekyatırmacı 3. etap çalışmaları ile ilgili olarak da şu bilgileri paylaştı:

“Gerçekleştirdiğimiz 3. Etap restorasyon uygulamaları ile kalede bulunan tapınak bölümüne araç ve yaya ulaşımını sağlayan yol kaplamaları ve bu yolların aydınlatmalarını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Kalenin Güney ve Doğu eteğinde bulunan kaya mezarların temizliği ve muhafaza çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak kaya mezarlara olan yaya ulaşımı ve gerekli yerlere istinat taş duvar uygulamaları da yapıyoruz. Kalede birçok yerde bulunan su sarnıçlarının konservasyonu da devam ediyor. Ayrıca bu kapsamda bazı burçların restorasyonu ile birlikte dehlizin de restorasyonu ve koruma altına alınması işlemini de yapıyoruz. Kaleye yaya ulaşımını sağlayan yaya yolu da özgün yapısına uygun olarak restore edilmekte ve güvenlik amaçlı istinat ve korkuluk yapıyoruz. Daha önce Sille Kaya Islahı projesinde uyguladığımız can güvenliği tehlikesi oluşturan kayaların da kırımı gerçekleştirilerek gerekli görülen yerlere güvenlik amaçlı tel örgü (mash) uygulamasını gerçekleştiriyoruz.”