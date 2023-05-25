Tarihi kale kalıntıları yok oluyor

Cenevizler döneminden kalmış olan Yayla sahilinde bulunan Tarihi Yayla Kalesi lodos ve define avcıları tarafından her geçen gün yok olacak şekilde tahribata uğruyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yayla Sahili’nde yaşayan Ahmet Dinçer, bu tahribatın önüne geçilmesi için bir çağrıda bulunarak “Edirne Valimiz Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık bu konuyla ilgilenir düşüncesindeyim. Yayla Kalesi’nin tahribatına umarım son verilir ve bu kale turizme kazandırılır” dedi.

Öte yandan yakın zamanda Mecidiye Kalesinde Trakya Üniversitesi tarafından kazı çalışmaları başlatılacağı ve Kuzey Ege olarak adlandırılan Saros Körfezinin Kuzey bölümünde bulunan tüm tarihi Kale kalıntılarının koruma altına alınarak kültür turizmine kazandırılma çalışmalarının başlayacağı da öğrenildi.