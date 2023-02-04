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Tarihi değiştiren buluşma 80 yaşında

GÜNDEM 04.02.2023, 13:15
Tarihi değiştiren buluşma 80 yaşında

1943 yılında Adana Yenice’de gerçekleştirilen İnönü-Churchill görüşmesinin 80. Yıldönümü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir dizi etkinliğiyle anıldı.ADANA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in Yenice’de gerçekleştirdiği Yenice Mülakatı’nın 80. yılında, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.

Tarihe Adana Görüşmesi (Adana Mülakatı) olarak da geçen toplantılarla ilgili anma etkinliklerinin ilki Yenice’de, Tarsus Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Günümüzde Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı bir mahalle olan Yenice’de önce Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Adana Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen üst düzey bürokratların katıldığı Yenice’deki törenler kapsamında İnönü-Churchill Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta İsmet İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve diğer katılımcılar konuştu. Ardından Yenice Mülakatının gerçekleştirildiği vagonda anı defteri imzalandı.  

İnönü ve Churchill görüşmesinin fotolarından oluşan fotoğraf sergisi, tarihe ilgisi olanların beğenisine sunuldu. Yenice’deki programa katılanlar trenle Adana’ya geçti.

TARİHİ DEĞİŞTİREN BULUŞMA 80 YAŞINDA

Adana’da 75. Yıl Sanat Galerisi’nde “Tarihi Değiştiren Buluşma 80 Yaşında” başlıklı panel düzenlendi.

HEP BARIŞ OLSUN

Yoğun katılımın yaşandığı panelin açılış konuşmasını yapan Ayşe Gülsün Bilgehan, “Bu sabah Yenice’de o küçük vagondaydık. 80 yıl öncesine dönmüş gibi hissettik. Herkese vefasından dolayı teşekkür ediyorum. 70 milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı’na girmekten nasıl sıyrıldığımızı yeniden gördük. Hep barış olsun” dedi.

ÇOCUKLAR ONUN SAYESİNDE BABASIZ KALMADI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Cumhuriyetimizin kurucularından, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından İsmet İnönü’ye hayranlığımız daima devam ediyor. 2. Dünya Savaşı’na girmemek için verilmiş çok önemli bir mücadele var. 2. Dünya Savaşı’nın zor koşullarından ötürü yokluk, açlık çektiğini söyleyen bir gence, ‘Ben sizi belki ekmeksiz bıraktım ama babasız bırakmadım’ diyerek hepimizi hala duygulandıran sözleri vardır. Her koşulda Cumhuriyetimizin kurucularının izinden gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

USTA DİPLOMAT, BÜYÜK DEVLET ADAMI

Moderatörlüğünü ÇÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Altan Öymen, Prof. Dr. Türkolog Mehmet Fuat Bozkurt, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Köylü katıldı.

İsmet İnönü’nün, genç Türkiye Cumhuriyeti’ni, 2. Dünya Savaşı gibi bütün dünyada büyük yıkımlara ve insan kayıplarına yol açan bir savaşa sokmayarak, tarihi bir başarı sağladığı döneme ilişkin konuşmalar yapan panelistler, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bu konudaki usta diplomatlığına ve devlet adamlığına vurgu yaptılar.

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