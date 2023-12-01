Tarihi Bursa evleri ortaya çıkıyor

Bursa'da tarihi dokuları ayağa kaldırmak için büyük bir azimle çalışan Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya değer katacak bir hizmetin daha temelini attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tarihi bölgelerini güzelleştirmeye devam ediyor. Kuruluşu yüzlerce yıl öncesine dayanan Doğanbey Tayakadın Mahallesi'nde şehrin dokusuna uygun tarihi yapılar yapan Osmangazi Belediyesi, bu yapılardan bir yenisinin daha temelini attı.

DoğanbeyTayakadın Mahallesi'nde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsa’nda bulunan alana Osmangazi Belediyesi sivil mimarlık örneği tarihi bir ev yapıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından 149 metre kare alana yapılacak sivil mimarlık örneği yapının 548 metre kare bahçe alanı bulunacak. 250 günde bitirilip hizmete açılacak yapının kullanım hakkı Bursa Ticaret Borsası’nda bulunacak ve farklı organizasyon, etkinlik, sosyal aktiviteler için tüm Bursa halkının hizmetine açık olacak.

DoğanbeyTayakadı mahallesinde yapılacak sivil mimarlık örneği yapının temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, belediye başkan yardımcıları muhtarla ve vatandaşlar katıldı.

Tarihi mirasa bugün bir imza daha attıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi, olarak yaptığımız hizmetlerle tarihi dokuyu ayağa kaldırıyor,diğer taraftan da modern şehri inşa ediyoruz. Yeşil Bursa’nın yeniden yeşil kalması adına çevreyle ilgili ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla şehrimiz ön plana çıkıyor, şehrimize gelen ziyaretçi sayısı artıyor ve Bursa her yönüyle konuşun bir şehir haline geliyor. “Dünya Gördü Sende Gör” mesajımız Bursa’nın sokaklarında kendini gösteriyor. Bu mesajda Panorama 1326 Fetih Müzesi’nden bahsediyoruz. Panorama Bursa ve Türkiye’ye büyük bir imza oldu. Cumhurbaşkanımız 2019 seçimine girerken temelini attı ve açılışını gerçekleştirdi. O günden bugüne 136 ülkeden 2 milyonu aşan ziyaretçi müzeyi gezdi. Bu eseri görmemiş iseniz gelip sizde görün diyoruz. Osmangazi’de dünyanın gördüğü bizlerin görmediği bir çok eserimiz var Panorama’da sanal ortamda fethedilen Bursa’yı görüyoruz. Gerçek fethedilen Bursa’yı da hisar da göreceğiz dedik ve bu bölgede bunun için çalışıyoruz. Hisar’da Arkeopark’taki çalışmalarımızla birlikte Hisarın sadece Osmanlı dönemini değil ondan önceki dönemlerini de araştırıyor ve gün yüzüne çıkartıyoruz. Hisar bölgesinde Oruç bey caddesi, Üftade ve Kale sokak, Osmangazi çıkmazı, sur üstü yapısı, Sümbüllü Bahçe Konağı, bir nefeste saydığımız çalışmalar, biz hisarın tümünün fotoğrafını çektik. Mimar Sinan Üniversitesi hocalarıyla o bölgenin projelerini hazırladık. Bu projeler çerçevesinde yapmış olduğumuz her çalışma bir birini tamamlıyor ve en sonunda Bursa’yı ayağa kaldıran çalışma oluyor olacak” dedi.

Bursa’nın kendini yenilediğini belirten Başkan Dündar,“Bizler kentsel dönüşümlerle Osmangazi’de önemli işlere imza attık. Türkiye’nin konuştuğu zemin artı 5 katın uygulandığı tek proje Soğanlı Kentsel Dönüşüm Bölgesi, örnek bir çalışma oldu. Bu bölgede 8’inci etabı bitirdik. Burada çalışmalar devam ediyor bundan sonrada devam edecek inşallah Biz yeni bir vizyon ortaya koyduk. Hamitler Güneştepe bölgesi modern şehrin inşa edildiği yer oldu. 45 bin daireye oturma izni verdik. 200 bir kişilik şehir inşa ettik. Bu modern şehirle birlikte tarihi doku bizim rutin işlerimiz arasında, biz yaptığımız çalışmayla Bursa’nın tarihi dokusunu ayağa kaldırıyoruz. Borsamıza ait olan bu binaları inşa ediyoruz. Burası tarihi dokunun ayağa kalktığı bir yer olacak. Tarihi dokuyla ilgili burada yeni bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah bu çalışmayla birlikte bu bölgenin o eski güzelliğini yeniden ortaya çıkartacağız. Bu eseri en kısa sürede bitirip hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, “Tarihi Kayakadın mahallesinde mülkiyeti Bursa Ticaret Borsasında bulunan yapımı Osmangazi Belediyesi tarafından üstlenilen sivil mimari örneği yapının temel atma töreni için bir araya geldik. Bursa’nın geleneksel mimarisinin izlerini taşıyan bu yapı Borsa’mızın ihtiyaçları için kullanılacağı gibi farklı organizasyonlar etkinlik, sosyal aktiviteler için tüm Bursa halkının hizmetine açık olacak” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız, ise “Yatırımda güçlü hizmette öncü Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, beyi tebrik ediyorum. Billboardlar şöyle bir yazı yordu “Dünya Gördü Sende Gör” dünyada gördü bizde gördük başkanım emeğinize sağlık,ben temeli atılan eserin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Osmangazi yapılan hizmetlerle göze batan ilçelerimizden bir tanesi bu konuda güzel hizmetler yapan Mustafa Dündar, başkana teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanbey Mahallesi Muhtarı Osman Nuri Aybakan, mahallesine yapacağı güzel eser için Başkan Dündar’a teşekkür etti.