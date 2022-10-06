Tarihi Beyazıt Meydanı eski görünümüne kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un ve Türkiye’nin siyasi-tarihi hafızasında çok önemli bir yere sahip Beyazıt Meydanı’nı baştan aşağı yeniledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un Kurtuluşu’nun 99’ncu yıldönümünde, kentin tarihi alanı Beyazıt Meydanı’nın yıllardır süren yenilenme çalışmasını tamamladı. Yenilenen Beyazıt Meydanı; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı. Açılış töreninde sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İmamoğlu, Altay ve Torun ile eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş birer konuşma yaptı.

Beyazıt Meydanı dışında da tarihi yarımadanın her noktasında etkin çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Arkadaşlarıma, ‘Biz tarihi yarımadaya kimliğini kazandırdığımız zaman, İstanbul'a kimliğini kazandırmış oluruz’ dedim. Burada 3000 yıllık kimlik var. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış, neredeyse 200 yıllık şahitlikleriyle hem de tam bu alanlarda, bizim demokrasi tarihimiz var. Bizim Cumhuriyet’imizin tohumları var, düşünceleri var” ifadelerini kullandı.

Beyazıt Meydanı dışında da tarihi yarımadanın her noktasında etkin bir biçimde çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayan İmamoğlu, çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Kurdele kesimi öncesinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun da İmamoğlu’nun İstanbul’daki çalışmalarından gurur duyduklarını belirterek, “Seçimden önce birçok kara propaganda yapılmıştı. Ama görüldü ki, İstanbullu gerçekten hak ettiği hizmetlere birer birer kavuşuyor. İstanbul'un ihmal edilmiş, yıllarca geciktirilmiş hizmetleri yerine geliyor. Bu da bize gurur veriyor. Öyle uçuk-kaçık projelerle değil, vatandaşın birincil ihtiyaçlarını gidererek, İstanbul'u bir dünya kenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bu meydan tabii birçok tarihi olaylara tanık oldu. İnanıyorum ki İstanbul turizmine de çok önemli katkıda bulunacak. Gerçekten İstanbul, hak ettiği yere gelsin ve geliyor da. Bu hizmetleriniz sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de, ülkemizin birçok bölgesinde de ses getiriyor. O yüzden biz sizleri kutluyoruz. Ekibinizi kutluyoruz” dedi.