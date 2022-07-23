Tarihçi Rıdvan Şükür Assos’u fotoğrafladı

Önemli antik dönem şehirlerini adım adım gezen tarihçi Rıdvan Şükür, güzel bir gününü Assos’ta fotoğraf çekerek geçirdi.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Assos’ta fotoğraf çekimleri yapan tarihçi Şükür, burasının insanı antik çağlara götürecek kadar etkileyici havasının olduğunu söyledi.

Athena Tapınağının kutsal odasında bulunan tanrıça heykeli 1800'lü yıllarda Amerikalılar tarafından götürülmüş olmasının üzücü olduğunu söyleyen Şükür, Sütunların üzerlerindeki frizlerin(kabartmaların) bir kısmının Boston Müzesi, Louvre Müzesi ve İstanbul Arkeoloji müzesinde saklandığını belirtti.

Assos antik kentinin en yüksek noktasında, midilli adasına bakan yüzünde Athena Tapınağı bulunuyor. M.Ö. 6. Yüzyılda,238 metre yüksekliğindeki tepeye, Dor tarzında inşa edilmiş özel bir tapınak.

Plato'nun öğrencilerinden Aristoteles 3 yıl Behramkale'de yaşamış ve bir felsefe okulu kurmuş önemli bir şahsiyet.

Assos(Behramkale) Çanakkale'nin 87 km. Güneyindeki Ayvacık ilçesine bağlı küçük bir köy. En önemli özelliklerinden biri yerleşimin antik çağlardan beri devam ediyor olması. M.Ö. 4. Yüzyılda inşa edilmiş surlar kenti çevreliyor

Assos’ta Athena tapınağının günümüzde hala büyüleyici havasını koruduğunu söyleyen Şükür, Zeus’un kızı ve 12 Olimpos Tanrısından biri olan Athena kentin koruyucu tanrıçası olduğunu ifade etti.