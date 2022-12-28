Tarih öğretmenlerine verilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan eserlerin tanıtımının yapıldığı "Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı" töreni, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu arasında eğitimde iş birliği protokolü kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan tarih öğretmenlerine verilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan eserlerin tanıtımı, Millî Kütüphanede düzenlenen törende yapıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarih Öğretmenlerine 100. Yıl Armağanı tanıtım töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitimde evrenselleşme, kitleselleşme evresini son yirmi yılda tamamladığını belirterek "Artık eğitimin tüm kademelerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımız okullarda kendilerine yer bulabiliyorlar. İlk kez okul öncesinden ortaöğretime eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktı. Gerçekten bu, kolay olmadı; yetmiş yıllık bir gecikme telafi edilmiş oldu." dedi.

Gelinen noktada Bakanlık olarak iki şeye önem verdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Birincisi, okul temelli bir şekilde eğitimde kaliteyi sürekli artırmak. Okullar arası başarı farkını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek çünkü şu anda bizim eğitim sistemimizdeki öğrenci, öğretmen sayısı toplamı, çoğu ülkenin nüfustan çok fazla. 19 milyon 150 bin öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu devasa bir eğitim işlerine sahibiz. İşte bu okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıktıktan sonra birinci vazife, kaliteyi sürekli iyileştirmek. Okullarımızda kalite güvence sistemini tesis ederek her geçen gün dünden daha iyi bir noktaya taşıyabilmek... İkincisi ise sadece akademik olarak becerikli nesiller değil; kültürünü, tarihini özümsemiş, tarihsel sorumluluğunu bilen ve bu sorumluluğu üstlenmeye hazır nesiller yetiştirmek. İşte bunun için Bakanlık olarak gerçekten tüm birimlerimizle birlikte çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

20 BİN TARİH ÖĞRETMENİNE 100. YIL ARMAĞANI

Okul yöneticilerine yönelik kültür, tarih ve medeniyet bilinci seminerler serisini başlattıklarını kaydeden Bakan Özer, "... Çünkü her şey okulda olup bitiyor. Mayıs ayında başlattığımız üç günlük bu seminerlere 4 bine yakın okul yöneticimizi davet ettik. İnşallah, 2023 yılında tüm okul yöneticilerimizi İstanbul'da buluşturacağız ama bugünkü toplantı itibarıyla bir ayrıcalık yapacağız. Yaklaşık 20 bin tarih öğretmenimiz var VE tarih öğretmenlerimizin tamamını bu seminer kapsamına alacağız. Bunu da yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yapacağız. Bugün de Türk Tarih Kurumunun üç değerli kitabını tüm tarih öğretmenlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Tarih Kurumu ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Tören programa davetli tarih öğretmenlerine Kâzım ÖZALP'in "Milli Mücadele 1919-1922", İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI'nın "Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı" ve Justin McCarthy'nin "Ölüm ve Sürgün" adlı eserlerinin verilmesiyle son buldu.