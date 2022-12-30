Tansu Şener İYİ Parti Kayseri'ye aday

Kayseri'nin ünlü Avukatı Tansu Şener, İYİ Parti il başkanlığına adaylığını açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin ünlü avukatları arasında gösterilen Tansu Şener, İYİ Parti il başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Olağan kongre, 7 Ocak 2023 Cumartesi günü yapılacak. Tansu Şener kazanması halinde il başkanlığı görevini üstlenecek..Daha önce Seçim İşleri Başkanlığı'nı yürüten Tansu Şener, Kasım 2018 ve Mart 2020 yılları arasında Kocasinan ilçe yönetimi ve İlçe Seçim İşleri Başkanlığı yaptı. Şener, Temmuz 2020'den bu güne kadar il yönetim kurulu üyeliği ve il seçim işleri başkanlığını yürütüyor.