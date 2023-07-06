Tanju Özcan'dan Melih Gökçek'e 'göbekli' gönderme... Seni montajcı! Senin çapın kaç?
CHP Genel Başkanlığı'nda 'değişim' için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşünü sürdüren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşünü ti'ye alan Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek'e yanıt gecikmedi.ANKARA (İGFA) - CHP'deki değişim için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yürüyüş esnasında vatandaşların da tepkilerni yansıtıyor.
Özcan'ın dünkü yürüyüş sırasında bir vatandaşla oynadığı görüntüsünü sosyal medya hesabından ti'ye alan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, "Adamda göbek 2 metre 10 santim. Ne şişirmiş be..." diye yazdı.
Gökçek'in paylaşımına yanıt Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "Seni montajcı seniii" diyerek geldi.
Göbeğini ölçtüren Özcan, "Az önce göbeğimin çapını ölçtüm; 102 cm. Ortalama Türk erkeği… Siyasi fosil @06melihgokcek , senin toplam çapın kaç?" diye sordu.
https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1676858021526269952
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