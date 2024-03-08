Tanıtıcı bayrakların tescilinde değişiklik!
Tanıtıcı bayrak talebinde bulunacakların bu belgelerle başvurması gerekecek.ANKARA (İGFA) - "Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmeliğin" 9.maddesi değiştirildi.
İçişleri Bakanlığı'nca değişikliğe gidilen yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tanıtıcı bayrak talebinde bulunacak olanlar, ikametgahlarının, merkezlerinin veya tesislerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine elektronik ortamda başvuracaklar.
Müracaat eden şahısların T.C. Numarası, hükmi şahıslarla tesislerin adres bilgisinin yanı sıra başvuruda, tanıtıcı bayrağın ölçüsü, renk bilgisi, üzerindeki işaretlerin anlamı ve kullanım amacı belirtilecek. Ayrıca, tanıtıcı bayrağın örneği de sunulacak.
Elektronik ortamda başvuru yapılamaması halinde ise dilekçe ile başvuru yapılabilecek.
Yeni yönetmelik 8 Mart 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
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