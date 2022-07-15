Tan Okulları O’nu unutmayacak!

Tan Okulları yönetimi, kurucuları Engin Kayan'ın adını yaşatmak için hatıra ormanı kurdu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Balabancık mevkisinde geçen sene merhum babası Engin Kayan adına dikilen 2 bin fidan ağacın büyümeye başladığını vurgulayan Tan Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Erten Kayan, son günlerde peş peşe yanan orman yangınlarının tek çaresinin yeni fidanlar dikmek olduğunu açıkladı.

Bursa’nın eğitiminde önemli izler bırakan merhum babası Engin Kayan'ın aziz hatıralarını yaşatmak adına öğrencilerle birlikte fidanları el birliği ile diktiğini aktaran Kayan, "Kuraklığın açıkça ilimizi tehdit ettiği zor günlerde fidanları toprağın tutması bizleri sevindirdi.

Çevreye verdiğimiz önemi projelerimize de yansıttık. Tan Okulları; Bursa’nın yeşiline yeni tonlar eklemeye devam edecek” dedi.