Tam Nevşehir'e Göre Festival

Nevşehir Belediyesi, Ankara’da 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “Tam Bana Göre Festivali”nde yer alacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ülkenin her yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek festivalde, bilim adamları ile sanat ve siyaset dünyasından söyleşiler, grafiti sanatçıları, TOGG aracıyla ilgili sunumlar, THY simülasyonu ve sanal gerçeklik etkinlikleri olacak.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan Tam Bana Göre Festivali’nde müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün gençlik projeleri, düzenlediği etkinliklerin ve şehrin kültürel öğelerinin tanıtılacağı Nevşehir Belediyesi standı, 5 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.