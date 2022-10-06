'Tam Bana Göre'de Bergama standı ilgi gördü

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi’nde açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde stant açan Bergama Belediyesi büyük ilgi görmeye başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'daki festivalde kadim şehir Bergama'yı anlatan, herbir ziyaretçi ile ilgilenen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

9 Ekim'e kadar sürecek Türkiye'nin en büyük gençlik festivalinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar için konserler, tiyatro, sinema ve e-spor etkinliklerin gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Koştu, "Birçok il ve ilçe belediyelerinin stantları bulunan festivalde, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, İkilem, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Pamela ve Ümit Besen sahne alacak. Geçen yıl 2 milyon ziyaretçisi olan festivale bu yıl 3 milyon kişinin katılması bekleniyor" dedi.