Talimatı aldılar, harekete geçtiler! Denetim seferberliği başladı...

81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimlerin arttırılması talimatını veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklaması sonrasında Bursa'da İl Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetimleri yoğun denetimin startını verdi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konularında uzman personeller tarafından yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca ülke genelinde yoğun denetimlerin yürütülmesi talimatı verdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personellerin tarafında kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla toplu yemek hizmeti veren işletmelere yönelik gerçekleştirdiği gıda denetimlerine İl Müdürü Hamit Aygül de eşlik etti.

Denetimler öncesi açıklamada bulunan İl Müdürü Aygül, Bakan Yumaklı'nın talimatıyla ülke genelinde gıda denetimi seferberliği başlatıldığını belirterek, "Yıllık denetimlere ilave olarak üç hafta boyunca geniş çaplı denetimlerimize başladık. Özellikle hazır yemek satılan işletmeler, lokantalar, restoran, kafe gibi her türü gıda sunumu yapan işletmelerde denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Yaklaşık 180 kontrol görevlisinden oluşan 89 denetim ekibi 7 ydan bu yana birçok yerde 18 bin üzerinde denetim yaptı. Ancak bu denetim sayısıyla yetinmeyeceğiz. Sayın Bakanımızın talimatıyla gıda hizmeti veren işletmelerde kontrollerimizi sürdüreceğiz. Özellikle yaz mevsiminde toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde zaman zaman zehirlenme vakaları, salgınlar meydana gelebiliyor. Gıda soğuk zincirinin bozulması halinde bu tür vakaların daha çok görüldüğü bir gerçek. Bunların önüne geçmek ve halk sağlığını korumak, daha güvenilir gıda tüketmelerine yardımcı olmak, olası salgın durumunda hızlı tedbirler alarak gerekli çalışmaları gerçekleştirebilmek amacıyla gıda denetimi seferberliğini oldukça önemsiyoruz" diye konuştu.

Müdür Aygül, denetimlerin hızlı ve ani bir şekilde süreceğini belirterek, "Böylelikle kaliteli bir gıda üretim kenti olan Bursa'nın, gıda tüketiminde de kalitesini sürdürmesini sağlayacağız" dedi.