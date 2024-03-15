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Talas'ta gönüllere dokunmaya engel yok

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen ‘Engelli Araçları Teslim Töreni’nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olmaktan çok mutluyuz.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ

GÜNDEM 15.03.2024, 09:46
Talas'ta gönüllere dokunmaya engel yok

Talas Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile düzenlenen ‘Engelli Araçları Teslim Töreni’nde 59 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Engelli kardeşlerimizin sevincine ortak olmaktan çok mutluyuz.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal’ın yanı sıra engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

ALAN EL İLE VEREN EL ARASINDA KÖPRÜ

Törende hayırsever Murat Aydın adına konuşan Sertaç Aydın, “Biz bu hayrı gerçekleştirirken alan el ile veren el arasında köprü olmayı başardık. Sayın başkanımızın destekleriyle hayırseverimiz Murat Aydın’ın hibe ettiği araçları başkanımıza teslim ederek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladık. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Allah nasip ederse de her sene bunu yapmak istiyoruz.” dedi.

“ATÖLYEMİZ BİR İLK OLDU”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem duygusal hem de sevinçli bir günde olduklarını belirterek, “4 yıl önce engelli araç kullanan, bilhassa akülü araç dediğimiz aracı kullanan kardeşlerimizin, çok mağdur oldukları bir konuyu tespit ettik. Bu araç sonuçta bir yerde arıza yapabiliyor. En lüks dediğimiz araçlar da arıza verebiliyor. Ancak onun sürücüsü bir taksiye atlayarak, gideceği yere gidebiliyor ama engelli kardeşim, olduğu yerde kalıyor. Bilhassa hanımefendiler. Bu bir eksiklik. Kayseri’de tamir yapan yok. Bir tane özel sektör vardı, o kardeşimizde olay yerine gitmiyordu. Atölyemizin bir bölümünü çevirdik. ‘Burası engellilerin kullandığı akülü araçların tamirat yeri’ dedik. Buraya 2 usta aldık. Birde ticari araç temin ettik. Ticari aracımız sadece bu iş ile ilgili görevlendirildi. Şimdi aracı bozulan engelli kardeşim, telefon ediyor. Bizim ekibimiz anında gidiyor. Orada tamir yapılırsa yapılıyor. Yapılmıyorsa engelli kardeşimin arabasını alıyor, kendisini de alıyor. Kendisini evine, aracıda atölyeye getirip, yapıyor. Yaptıktan sonrada yeniden araçla engelli kardeşimizi buluşturuyor. Bu Kayseri’de hem ilk oldu hem de çok güzel bir hizmet oldu.” şeklinde konuştu.

“59 ENGELLİ ARACINI TESLİM EDİYORUZ”

Başkan Yalçın, araç teslimine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere, 29 manuel, 30 tane de akülü aracı bugün bize burada teslime ettiler ama bizim şahsımızda ve ev sahipliğimizde size teslim edecekler. Bizde buna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu güzelliği artırmak adına çalışarak kardeşlerimizin sevincine ortak olduk.” diye konuştu.

“KAYSERİ DEĞİL TÜRKİYE’DE TEK”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de herkesin bir engelli adayı olduğunu anlatarak, “Başkanımız konuşmasında bana göre eksik söyledi. Kayseri’de ilk ve tek değil, Türkiye’de tek. Ben ülkemizde hiç bir belediyenin böyle bir uygulaması olduğunu duymadım. Belediyemiz bünyesinde kurulan engelli araçlar atölyesi Türkiye’ye örnek.” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA YALÇIN BAŞKANIMIZ İLKLERİ YAPTI”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, Talas Belediyesi’nin engelliler ile ilgili yaptığı çalışmanın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini vurgulayarak, “Biz dün Bünyan’ımızda böyle bir güzelliğe eşlik ettik. Bünyan’da da hayırsever kardeşlerimiz, 30 tane engelli aracını engelli kardeşlerimiz için getirmişlerdi. Onların dağıtım törenine katıldık. Bugünde Talas’tayız. Mustafa Yalçın başkanımız Kayseri’de birçok ilkleri yaptı. Engelli kardeşlerimize daha rahat bir hayat sürdürebilmek için büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz Kayseri’de çok yoğun çaba içerisindeler. Engelsiz Yaşam Merkezleri açıldı. Orada birçok aktiviteler var. İnşallah bu tüm Türkiye’ye örnek olur.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol tarafından hayırseverlere plaketleri verilirken, engelli vatandaşlara da araçları teslim edildi.

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