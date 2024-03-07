Talas'ta Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'ne yoğun ilgi

Türkiye’nin tek sabit arenalı espor merkezi olan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi, gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşma merkezi haline geldi. Önceki gün görkemli bir törenle resmi açılışı gerçekleştirilen merkezde iki yıldan bu yana esporda 500 oyuncu ile çalışmalara başlanarak 100 profesyonel oyuncu yetiştirilirken, ilk ve ortaokul ile liselerden 1.000 öğrenci robotik kodlama, arduino, 3D tasarım ve modelleme eğitimi gördü.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Atatürk Bulvarı Osmanlı Kültür Evi karşısındaki Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi faaliyete geçtiği 2 yıldan beri çocuklar ile gençlerin kendilerini kötü alışkanlıklardan koruyup teknolojik olarak yetişmelerine imkan sağlamaya devam ediyor.

İki bölümden oluşan merkezin 850 metrekarelik espor arena kısmında müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 3 youtuber odası, koç odası, green box odası ve oyuncu bankoları yer alıyor.

Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan espor arenası, uluslararası organizasyonlarda müsabakaların yapılacağı tüm nitelikleri taşıyor. Oyun bağımlısı bir nesil yerine, zamanlı ve planlı çalışan teknofest kuşağı yetiştirme amacıyla kurulan espor merkezinde 500 kişiyle çalışmalara başlanırken şu an 100 profesyonel espor oyuncusu yetiştirildi.

Nitelikli tekno girişim ortamı oluşturmak amacıyla kurulan inovasyon kısmında ise robotik kodlama, arduino, 3D tasarım ve modelleme atölyeleri bulunuyor. Bu atölyelerde özellikle kırsaldaki ilk ve ortaokul ile liselerde 850 olmak üzere toplam 1.000 öğrenci eğitim aldı.

Ayrıca inovasyon merkezinde Teknofest başta olmak üzere TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası arenalarda yarışmak üzere 50 projeyle 10 teknoloji takımı kuruldu.

Merkezde 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyet gösteren Talasgücü Belediyespor Espor Kulübü ise Kayseri’nin hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk ve tek lisanslı espor kulübü ünvanını taşıyor. Kulüp, ayrıca kadınlarda Türkiye’nin ilk lisanslı espor kulübü olarak hizmet veriyor.

“ÇOCUKLARIMIZI DOĞRU YÖNLENDİRMELİYİZ”

Merkezin açılışın konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların yenilikçi fikirleri ortaya koyabileceği ortamlar oluşturacaklarını dile getirerek şunları söylemişti: “Madde bağımlılığı gibi aynı zamanda internet veya dijital bağımlılıkta günümüzün bir çıkmazı ama doğrusu bunun karşısında durmak, çocukların elinden bilgisayarı tableti almak çözüm değil. Onların o zekasını ve yeteneğini doğru yere yönlendirmek icap ediyor. Biz iki yıldan beri çalışıyoruz. Bayanlarda lisansı olan tek kulübüz, Türkiye’de erkeklerde ikinci kulübüz. Türkiye’nin idaresinde hatta Türk gençlerinin dünya idaresinde söz sahibi olmaları için birçok mekanlara ihtiyacı olduğu gibi bu mekanın da bir ilk kıvılcım olduğunu beyan ediyorum. Espor Arena ve İnovasyon Merkezimiz hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençlerimize nice başarılar diliyorum.”

KAYMAKAM DÖNMEZ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, “Teknolojimizi, insanlarımızı ve toplumumuzu geliştiriyoruz. İyiye gidiyoruz. Her şey altyapıyla daha iyi olacak. Onun için de bu merkezlerle daha iyi olacak. Bu nedenle Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a ve ekibine böylesine önemli ve örnek bir projeyi ilçemize, gençlerimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.