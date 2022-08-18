Talas'ta 4 koldan olay yeri inceleme

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan ve ‘Olay Yeri İnceleme’ olarak sloganlaştırılan yerinde tespit gezileri, verimli sonuçlar doğuruyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla 4 grup halinde ilçenin farklı bölgelerinde aynı anda gerçekleştiriliyor.

Başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda yerinde incelemeler yapılıyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için görevli ekiplere bilgi aktarılıyor. Haftada iki gün gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Belediye yetkilileri ayrıca açık olan dükkanlarda esnaflarla selamlaşıp hal hatır soruyor, bölge de yaşayan vatandaşlarla da temas kurarak istek ve taleplerini dinliyor.

“ÇOK YERİNDE VE FAYDALI BİR UYGULAMA”

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu uygulamanın faydalarına değinerek, “Talasımızı adeta karış karış geziyoruz. 4 başkan yardımcımızın altında oluşturduğumuz gruplar, haftanın iki günü önceden belirlenmiş güzergahlarda inceleme ve tespit gezileri yapıyor. Böylece gözümüzden kaçan eksiklikleri, yapılması gereken çalışmaları yerinde görmüş oluyoruz. Tespit ettiğimiz konuları havuzda birleştirip tamir, bakım ve onarım ekibimize aktarıyoruz. Onlar da gerekli çalışmayı hızlıca yerine getiriyor” dedi.